Alberto Fernández se sube a ring electoral vs. Milei: “No creo que la Argentina enloquezca”

Alberto Fernández se subió al ring electoral y apuntó contra el diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien suma batallas discursivas tras la disputa de días atrás con “lilitos” que defienden la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. “No creo que la Argentina enloquezca. No, los argentinos no... eso no pasaría”, aseguró el jefe de Estado en medio de un viaje a Europa, donde el Gobierno intentó avanzar sobre la cuestión Malvinas.