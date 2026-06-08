Cómo llega Jordania al Mundial 2026: la preparación del último rival de Argentina en el grupo J

Los jordanos llegan como el combinado más débil del grupo de la Albiceleste, y la preparación dejó en claro que no es su mejor momento.

La Albiceleste terminará la fase de grupos con su duelo ante Jordania.

Queda mucho menos de una semana para que inicie el Mundial 2026 , con el duelo inaugural que estará a cargo de México y Sudáfrica. Argentina llegará como campeona defensora del título , aunque su debut se llevará a cabo unos días después del comienzo del torneo ante Argelia.

La Albiceleste se ubicará en el Grupo J , el cual compartirá con Argelia, Austria y Jordania , quizás el rival más desconocido de los tres que comparten su zona. Estos últimos también son estudiados detalladamente por el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, quien sigue de cerca su preparación.

Los asiáticos ya terminaron su preparación de cara a los partidos preparatorios para el Mundial 2026. Primero , cayeron el 31 de mayo ante Suiza por 4 a 1 , una goleada que los dejó con muchas incertidumbres de cara al debut en el certamen, que será ante Austria.

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Luego, disputaron el último partido de exhibición ante Colombia en San Diego y nuevamente cosecharon un resultado negativo.

Fue victoria para los cafeteros por 2 a 0 con un doblete de Santiago Arias y varias cosas para anotar para el cuerpo técnico de Argentina. Su defensa deja muchos espacios y sucumbe ante un hostigamiento con varios hombres en ataque. Esto se vio reflejado ante los suizos y se observó otra vez frente a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

En cuanto a los peligros que puede generar, se vieron buenas intenciones, aunque muchas llegaron a generar peligro con una misma premisa: remates desde media distancia.

Al comienzo del partido ante los sudamericanos, un fuerte disparo desde afuera del área hizo temblar el arco colombiano, aunque no hubo más para destacar fuera de ese aspecto.

Embed - ¡#COLOMBIA DERROTÓ a #JORDANIA, RIVAL de #ARGENTINA en el MUNDIAL! | Colombia 2–0 Jordania | Resumen

Uno de los debutantes del Mundial 2026: el camino de Jordania

Los jordanos se metieron de forma directa al Mundial 2026, tras atravesar las dos fases correspondientes de las Eliminatorias de Asia. Todo comenzó en el Grupo G de la Segunda Ronda, donde los Al-Nashama se quedaron con el primer lugar en una zona junto a rivales como Arabia Saudita, Tayikistán y Pakistán.

Sumaron 4 victorias, un empate y una derrota, pero mejor diferencia de gol que el combinado árabe gracias a la goleada 7 a 0 sobre los pakistaníes.

En la tercera ronda, se quedaron con el segundo lugar y el boleto directo. En ese Grupo B estaban Corea del Sur, Irak, Omán, Palestina y Kuwait.

Con 4 triunfos, 4 empates y 2 derrotas, sumando 16 unidades, aseguraron la clasificación tras superar a los omaníes por 3 a 0 y también gracias a que el conjunto iraquí no pudo ante los surcoreanos en la penúltima jornada. Así lograron evitar el repechaje y entrando a la Copa del Mundo por primera vez en toda su historia.

Fixture del grupo J para la Copa del Mundo

Esta zona en particular tendrá a la Albiceleste como favorita a quedarse con el primer lugar, mientras que Austria y Argelia, por lógica, deberán batallar para ser segundos y terceros respectivamente. Jordania sabe que va con pocas expectativas, pero también eso puede ser usado a favor para ser una de las sorpresas del torneo y avanzar a la segunda ronda del Mundial 2026.

Fecha 1:

Argentina vs Argelia , el martes 16 de junio a las 22:00, en Kansas City.

, el martes 16 de junio a las 22:00, en Kansas City. Austria vs Jordania, el miércoles 17 de junio a las 01:00, en San Francisco.

Fecha 2:

Argentina vs Austria , el lunes 22 de junio a las 14:00, en Dallas.

, el lunes 22 de junio a las 14:00, en Dallas. Jordania vs Argelia, el martes 23 de junio a las 00:00, en San Francisco.

Fecha 3: