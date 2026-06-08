Mundial 2026: uno por uno, los partidos que se jugarán a la madrugada + Agregar ámbito en









La Copa del Mundo comenzará a jugarse este jueves. Mientras algunos encuentros se disputarán en horarios del mediodía, otros comenzarán a altas horas de la noche.

El BC Place Vancouver, estadio que albergará el partido entre Australia y Turquía.

El próximo jueves comenzará a rodar la pelota en lo que será el partido inaugural del Mundial 2026. México debutará frente a Sudáfrica en una Copa del Mundo particular: por primera vez se jugará en tres países, con una amplitud horaria de hasta 12 horas que hará que algunos partidos se jueguen al mediodía de Argentina y otros a la madrugada.

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El torneo comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, cuando se juegue la gran final en Nueva Jersey. La competencia tendrá a 48 equipos y contará con una fase de grupos de 12 zonas, seguida por dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final. En total se jugarán 104 partidos, con un formato ampliado que marca un cambio histórico respecto de ediciones anteriores.

estadio azteca

El primer partido, que tendrá a los Aztecas contra los sudafricanos, comenzará a las 16hs. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo A, que integran también Corea del Sur y Chequia. Días después, por el Grupo E, Alemania se enfrentará a Curazao el 14 de junio desde las 14hs. Y el lunes, España y Cabo Verde jugarán a las 13hs por el Grupo H que también integran Arabia Saudita y Uruguay.

Portugal y Congo arrancarán el torneo el miércoles 17 de junio a las 14hs, grupo en el que también estarán Colombia y Uzbekistán. Mientras que Argentina y Austria también se enfrentarán en horario vespertino: el lunes 22 a las 14hs.

Uno por uno, los partidos del Mundial que se jugarán a la madrugada Debido a la amplitud geográfica de Estados Unidos, el torneo también tendrá una brecha horaria. No solo se jugará en horarios del mediodía, sino que también habrá encuentros que se jugarán por la noche e incluso a la madrugada, en su gran mayoría aquellos que se jugarán en la costa oeste. Uno de ellos será Australia vs Turquía, que se jugará en Vancouver, Canadá. Austria se enfrentará a Jordania el 17 de junio a la 01hs en San Francisco, ciudad del estado de California, en la costa oeste de EEUU. Tres días después, el sábado 20, Turquía jugará contra Paraguay en un encuentro que comenzará a las 00hs. Incluso Argentina deberá disputar un encuentro en la medianoche: será contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23hs. Australia-Turquía, domingo 14/06 a la 01:00.

Austria-Jordania, miércoles 17/06 a la 01:00.

Turquía-Paraguay, sábado 20/06 a las 00:00.

Túnez-Japón, domingo 21/06 a la 01:00.

Jordania-Argelia, martes 23/06 a las 00:00.

Argentina-Jordania, sábado 27/06 a las 23:00

Egipto-Irán, sábado 27/06 a las 00:00.

Nueva Zelanda-Bélgica, sábado 27/06 a las 00:00.

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