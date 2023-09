Alcaldes de Juntos reclamaron a Kicillof deudas por $10 mil M

“Solicitamos arbitrar los medios necesarios para que los vecinos de cada una de las ciudades que representamos no terminen siendo perjudicados por decisiones del Gobierno provincial en el marco de un proceso electoral”, dispararon, con el telón de fondo de una carrera hacia la votación de octubre que tiene a Kicillof y a Garro en busca de reelegir.

El encuentro, que no tuvo asistencia completa, se desarrolló en la sede del Comité de la UCR. Sobrevoló la posibilidad de activar un reclamo judicial, aunque no hubo consenso. “Judicializar no es una decisión de conjunto, dependerá de cada uno”, señaló el titular del Foro de Intendentes Radicales, Maximiliano Suescún, en declaraciones consignadas por Infocielo.

Entre otros planteos, los alcaldes subrayaron “la excesiva intencionada burocracia y duplicidad de controles, sumada a la importante demora en el pago de los anticipos y/o certificados correspondientes en un contexto de una altísima inflación que no para de crecer, que obliga en muchos casos a la paralización de obras comprometidas con la consecuente falta de respuestas a nuestros vecinos y el riesgo de miles de puestos de trabajo generados a partir de ellas”.

También cuestionaron “la falta de pago a muchos municipios de Aportes del Tesoro Provincial para compensar la caída de CUD (coparticipación), cuya cancelación estaba prevista en desembolsos para marzo y junio”.

En paralelo, sumaron “el financiamiento por parte de los municipios de un porcentaje significativo de los Torneos Bonaerenses, la falta de cumplimiento de convenios celebrados para el funcionamiento de las policías en los distritos por parte del Ministerio de Seguridad (Fondo Municipal de Seguridad), o los que tienen que ver con las acciones planteadas en los convenios celebrados con el Ministerio de las Mujeres, por ejemplo”.

Además alertaron sobre “la insuficiente actualización del valor de las prestaciones abonadas por el IOMA y la demora en la cancelación, que dificultan seriamente el normal funcionamiento de nuestros efectores de salud”.

Los intendentes también apuntaron contra anuncios como el impulso del Gobierno nacional al pago de una suma fija no remunerativa , que “se toman de manera unilateral pero afectan el normal desenvolvimiento de los municipios, al no ser acompañados por recursos suficientes para hacer frente a dichas obligaciones”.

Precisamente ayer, el Ministerio de Hacienda y Finanzas confirmó que 58 municipios recibirán la asistencia del Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para hacer frente a ese compromiso. Se trata de recursos que se otorgan a pedido de cada municipio y que tienen carácter reembolsable. Desde despachos locales aseguraron que los primeros 23 alcaldes que lo solicitaron ya rubricaron el convenio con el titular de la cartera, Pablo López.