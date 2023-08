Aumento de tasas plantea dudas sobre continuidad de las ventas con tarjeta

El costo del financiamiento no solo se ve afectado por el encarecimiento del pago mínimo o parcial del resumen que llega a fin de mes (subió 19 puntos), sino que pone en aprietos la continuidad del consumo, sobre todo en bienes durables y semidurables. “La razón principal detrás de la situación en la que cerca de cuatro millones de argentinos han abandonado su tarjeta radica en los topes a las tasas de interés. La presencia de límites máximos en las tasas, junto con una inflación en constante aumento, fuerza a numerosas entidades bancarias a retirar las tarjetas de aquellos clientes considerados de mayor riesgo”, explica la institución, liderada por Fabián Castillo. Asimismo, este diario consultó con dos grandes bancos y ambos coinciden en que, de momento, “no hay pedidos de baja fuera de lo normal, al igual que la emisión”, así como tampoco se nota un incremento del pago mínimo ni refinanciación.

Pablo Díaz, vendedor dentro del rubro de la calefacción y aparatología médico holística, asegura que las ventas “se dan entre un 50% y un 50%” y agrega: “Mucha gente no quiere entrar en el endeudamiento en cuotas, directamente liquidar, hacer un solo pago. Muy poca gente ha tomado cuotas con la financiación directa de tarjeta. Si no había promociones, no se metían, preferían pagarlo en una cuota y sino entrar en los programas Ahora 6 y Ahora 12”.