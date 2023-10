Bullrich resiste: “No nos vamos a rendir”

“Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca y nadie de Juntos por el Cambio se va a rendir nunca...”, expresó Bullrich, como una respuesta temprana a los rumores de implosión de la alianza amarilla, que en la unidad del PRO con la UCR llegó incluso a gobernar el país entre 2015 y 2019 de la mano de Mauricio Macri, estratega del derrumbe y presente ayer en el escenario junto a quien fuera ministra de Seguridad durante su gestión nacional. Además de Macri, en el escenario estuvo el candidato a vice Luis Petri, la cara de la CC-ARI, Elisa Carrió, y Horacio Rodríguez Larreta. Su rival de internas fue sumado a la campaña una semana antes de las elecciones, acaso de forma tardía, al anunciarlo como el potencial jefe de gabinete. No alcanzó para amalgamar el voto de JxC en las PASO, ni para calmar los rumores de una fuga de socios de JxC a Unión por la Patria rumbo al balotaje.