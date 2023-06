Casilleros por llenar: a horas del cierre, cuáles son las principales incógnitas en PBA

La incertidumbre no solo impacta en el camino rumbo al sillón de Dardo Rocha. En los distritos, todavía son varios los intendentes que no confirmaron si irán por un nuevo mandato o de qué manera se acomodarán en la interna de UP y de Juntos.

Por el momento son cerca de 20 los intendentes que avisaron que no irán, de mínima, por la re-reelección. Y en esta lista se imponen los jefes comunales del PRO, con siete de sus 22 alcaldes ya con un pie afuera del distrito.

Peronismo para armar

En el peronismo, el barón de José C. Paz, Mario Ishii, amenazó con no presentarse e incluso pidió PASO para resolver las diferencias internas en su propio distrito. Se trata de uno de los jefes comunales que no se encolumna detrás de la figura del armado que pide por un candidato único para la Provincia y que se referencias en Máximo Kirchner, Sergio Massa, Martín Insaurralde y varios de los partidos que componen UP.

En la misma situación se encuentra Juanchi Zabaleta en Hurlingham. Pero con la decisión de presentarse y con La Cámpora enfrente como rival.

Lo que pasará en Tigre se resolverá a último momento, como pasó en las elecciones previas. Malena Galmarini viene haciendo fuerza para encabezar en Tigre, donde manda el exsocio del massismo, Julio Zamora. Pero los acuerdos generales podrían dejarla afuera. La solución podría ser una banca en el Congreso de la Nación.

En el interior, la titular del ANSES oficializó pacto con el vecinalismo marplatense del exjefe comunal, Gustavo Pulti. La decisión podría dejar afuera Rodolfo “Manino” Iriart, quien busca competir como referente de Scioli. La alianza opositora todavía no definió quién encabezará pero la camporista es una fija.

Mientras que en la capital provincial hay más de cinco dirigentes con ánimos de presentarse. Y la roscar interna para intentar absorber al otro pica en punta. De Florencia Saintout a Julio Alak pasando por un referente de Tolosa Paz otro del bruerismo y más aspirantes locales.

Juntos, pero separados

Con la fórmula V en peligro de extinción, los jefes comunales ya se resignaron a que tendrán que dar la competencia local. Los anotados por el lado de Grindetti superan a los de Santilli. Y a Mar del Plata y Vicente López, los únicos dos distritos donde los candidatos podrían figurar en las dos boletas, podrían sumarse Junín y Pergamino, donde los jefes comunales se referencian con Jorge Macri.

En La Feliz, Guillermo Montenegro no terminó de dar el visto bueno. Pero la unión en la oposición lo obligaría a quedarse e ir en busca de la reelección. Tiene el apoyo del radicalismo local, con Maxi Abad como garante, y de la Coalición Cívica.

Lo que es sabido es que habrá pelea interna en casi todos los distritos. Y pese a que el sector de Horacio Rodríguez Larreta ya tiene los confirmados desde el ala dura de Patricia Bullrich falta por definir quiénes quedará al frente en varios municipios debido a la diversa representación que tiene con dirigentes del propio Grindetti, Joaquín de la Torre, Cristian Bullrich y Emilio Monzó.