El dólar oficial minorista cerró a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.408,67 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 12 de mayo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar global subió por la inflación en Estados Unidos y Wall Street retrocedió por la tensión con Irán
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El dólar blue subió por segunda jornada consecutiva y le sacó más de $30 de diferencia al oficial
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 12 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.384.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 12 de mayo
El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 12 de mayo
El dólar CCL cerró a $1.479,94 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.9%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 12 de mayo
El dólar MEP cerró a $1.423,53 y la brecha con el dólar oficial es de 2.9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 12 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 12 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.474,25, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 12 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s80.687, según Binance.
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