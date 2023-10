Charlas de quincho

Como en una pantalla caliente de chimentos televisivos, se desgranaron durante toda la semana los avatares de cada uno de estos casos, que tampoco fueron los únicos. Pero por el momento, lo único conocido formalmente es que Insaurralde presentó su renuncia, y que en su entorno hablan de “una emboscada”.

Los temas sirvieron, sin embargo, para opacar otro escandalete, esta vez, con punteros que cobraban en el Congreso varias tarjetas “ajenas”, el Caso Chocolate, asunto que provocó “parálisis” inicial en distintas fuerzas políticas (que tendrían gente de sus filas involucradas), y que ya disparó algunas denuncias formales cuyo resultado se sabrá, seguramente, recién el año que viene (y con suerte).

Con semejante telón de fondo, y algunos otros condimentos, esta vez la nota económica fue el dólar “no oficial” que terminó pasando la barrera de los $800, lo que inmediatamente generó el lanzamiento del dólar Vaca Muerta, pero también la prórroga hasta el 20 de octubre del último dólar soja, posibilidad que había sido “negada” extraoficial y luego oficialmente. Ahora, todos los esfuerzos de Economía sin duda están en contener de alguna forma a la divisa estadounidense, al menos hasta después de la primera vuelta.

De acuerdo con datos de la Bolsa de Rosario, la nueva opción VM (Vaca Muerta) podría generar algo más de u$s400 millones por mes, lo que si bien ayuda, no es suficiente para calmar a la indómita divisa estadounidense. De ahí la nueva prórroga para el soja V que podría aportar, tal vez, unos u$s1.000 millones más, a las atribuladas arcas del Banco Central. “Si la medida se mantiene durante los próximos 60 días, los técnicos de la BCR plantean que se podría alcanzar un flujo potencial cercano a los u$s900 millones”, señala la Bolsa de Rosario respecto al flujo de Vaca Muerta, que sumado ahora a la ampliación del PIE Soja (Programa de Incremento Exportador Soja IV) podría ascender el ingreso de divisas a algo más de u$s1.700 millones.

Por supuesto que en las mesas técnicas, todos están mirando la fuerte escalada que está registrando el barril de petróleo en el mundo (ahora cercano, nuevamente, a los u$s100/barril) y lo que esto puede implicar en los ya calentados fletes internacionales y locales. De hecho, ya Fadeeac, la federación que nuclea a los transportistas de carga, salió a reclamar “la urgente intervención de la Secretaría de Energía de la Nación para normalizar el abastecimiento de gasoil”.

Según señalan, la situación se está agudizando con la fuerte suba de los combustibles, y con las distorsiones generadas en los precios dentro del mercado interno. ”Mientras que en agosto el aumento del combustible mayorista fue de 35%, en las estaciones de servicio el incremento promedió el 18%”, dice la entidad alertando sobre lo que se puede venir. Sin duda, la noticia tampoco es buena para Economía, y su cruzada de intentar mantener los precios contenidos.

BILATERAL

Mientras en el Alvear se reunía los más destacado de las empresas estadounidenses, para la conmemoración de los 200 años de las relaciones bilaterales con Argentina(lo que mereció un libro, y a Rosendo Fraga de coordinador), con premios y destaques a empresas y empresarios, en la mesas la ebullición era constante en materia de política (y economía local). Es que los hombres de negocios están bastante desesperados por “conocer” características de algunos candidatos, especialmente del menos conocido para ellos: Javier Milei.

La tendencia se repitió también en el homenaje a Juan Carlos de Pablo donde, entre otros, estuvieron los exministros Roque Fernández (ahora cercano a LLA) y Jorge Remes Lenicov, quien acompañó a Eduardo Duhalde en 2002, tras la caída de De la Rúa. “Yo no me desilusiono, porque directamente no me ilusiono”, fue la contundente frase del homenajeado cuando le plantearon que “el país no está para otro fracaso”. La ansiedad se notaba también entre los asistentes al desayuno con Alberto Benegas Lynch (LLA), con Horacio Liendo (JxC) donde se planteó uno de los temas económicos más mediáticos: “Dolarización, o bimonetarismo”, y donde escucharon frases como: “Dejar el monopolio del cuidado del dinero al Gobierno es como dejar un gato hambriento cuidando de un canario”. También se habló mucho sobre la “convergencia” de los sistemas y que “mientras la polarización implica un tipo de cambio fijo, en el bimonetarismo es variable”. También sorprendió la contundencia de Liendo cuando sostuvo que “la convertibilidad cayó por la rebelión de los deudores”.

El cierre, que dejó a varios pensando, fue: “No se pasa del quinto infierno al cielo, en un solo paso…”. Igual fue el desarrollo en CARBAP, la poderosa ruralista que nuclear a productores de Buenos Aires y La Pampa, a la que asistieron todos los candidatos bonaerenses, excepto Rubén “el Pollo” Sobrero, que arguyó “razones de agenda”. Por supuesto que lo que quedó más claro allí fue que en general no hay proyectos globales demasiado articulados y, por el momento, los candidatos apelan más a los conceptos que saben que sus interlocutores quieren escuchar, como la eliminación de las retenciones; y otros tipos de restricciones al comercio, igual que la brecha cambiaria.

SANCIONES

Todo esto y varias cosas más sucedían simultáneamente con un “reactivado Congreso de la Nación, que actuó poco y nada en los primeros 8 meses del año y que ahora, de golpe, pretende hacer todo junto”, reconocía un asesor político de la oposición.

Es que en los últimos días el Senado aprobó la controvertida ley de alquileres (que ya tenía media sanción), los cambios en Ganancias (ídem) que provocó una nueva ruptura en la oposición, y el pliego de la jueza Ana María Figueroa para que vuelva a su cargo por otros 5 años, lo que promete otro enfrentamiento de poderes, en este caso, con la Corte Suprema, aunque el asunto seguramente terminará dirimiéndose ya con el nuevo Gobierno. En medio, y con tanta cosa, muchos temas seguramente pasaron sin que se les prestara demasiada atención, igual que cantidad de temas que no tuvieron casi tiempo ni para los comentarios, como el debate de los vicepresidentes (hace 10 días); o el de los candidatos a jefes de la Ciudad (hace 4 días).

Pero por fuera de las elecciones, también pasan desapercibidas muchas cuestiones, algunas de gravedad, como la tensión en las relaciones con Paraguay que no terminan de normalizarse. Las diferencias, que habían comenzado por el peaje de la Hidrovía, se calmaron un tanto por la suspensión “transitoria” del cobro que hizo la Argentina, pero se volvió a tensar por el paso de camiones de combustibles, a los que se agregan distintos conatos entre ambas Prefecturas. “El río está caliente”, reconocen a ambos lados de la frontera, en lo que promete ser otro tema más que se agrega a la larga lista de pendientes que recibirá el nuevo Gobierno el 10 de diciembre.