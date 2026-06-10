Molinos salió de compras: adquiere NotCo y se mete de lleno en el negocio plant-based

La operación le permitirá sumar categorías de alimentos de origen vegetal, bebidas y nutrición funcional, además de fortalecer su presencia en congelados.

Molinos Río de la Plata decidió acelerar su estrategia de crecimiento con una apuesta por uno de los segmentos que más transformaciones mostró en la industria alimentaria durante los últimos años. La compañía acordó la adquisición del negocio de NotCo Foods en Argentina y Uruguay, una operación con la que incorporará una de las marcas más reconocidas del universo de alimentos de origen vegetal y ampliará su presencia en nuevas categorías de consumo.

La empresa informó que alcanzó un acuerdo para adquirir el negocio que desarrolla la foodtech fundada por el empresario chileno Matías Muchnick , una de las startups más reconocidas de América Latina por utilizar inteligencia artificial para desarrollar alternativas alimenticias de origen vegetal. La implementación definitiva de la operación está prevista para las próximas semanas y quedará sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

La adquisición forma parte de una estrategia de expansión del portafolio de Molinos, que desde hace más de 120 años ocupa una posición de liderazgo en el mercado argentino de alimentos con marcas como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Don Vicente, La Salteña, Sibarita, Blancaflor, Cocinero, Preferido, Cruz de Malta, Nobleza Gaucha, Nieto Senetiner y Ruca Malen , entre otras.

Desde la compañía sostuvieron que la incorporación de NotCo representa una oportunidad para ampliar las ocasiones de consumo en las que participa la empresa y acompañar nuevas tendencias de alimentación. En particular, permitirá sumar categorías vinculadas con alimentos de origen vegetal, bebidas y nutrición funcional, además de complementar su propuesta en el negocio de congelados, donde la marca logró posicionarse como uno de los referentes del segmento.

Para Molinos, el movimiento implica sumar una marca que construyó una identidad propia entre consumidores jóvenes y urbanos, con una propuesta basada en innovación y sustentabilidad, atributos que ganaron relevancia dentro de la industria alimentaria durante los últimos años.

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Una apuesta por innovación para ampliar el negocio

En un comunicado el CEO de Molinos Río de la Plata, Agustín Llanos, sostuvo que la incorporación de NotCo Foods "representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra capacidad de innovación y acompañar la evolución de las preferencias de los consumidores".

El ejecutivo agregó que la empresa valora especialmente la capacidad que tuvo NotCo para construir "una marca relevante, cercana a nuevas generaciones y asociada a nuevas formas de alimentación".

Desde la otra parte, el fundador de NotCo, Matías Muchnick, consideró que el acuerdo representa "una enorme validación del camino que NotCo viene construyendo desde su inicio" y afirmó que permitirá potenciar el desarrollo de la marca en Argentina. Según explicó, la operación constituye una oportunidad para ampliar su alcance, acelerar la innovación y acercar la propuesta a cada vez más consumidores.

Fundada en 2015, NotCo nació con el objetivo de desarrollar alimentos plant-based mediante el uso de inteligencia artificial aplicada al diseño de recetas. Con productos como NotMilk, NotBurger y NotChicken, la compañía logró expandirse a distintos mercados y convertirse en una de las foodtech latinoamericanas con mayor reconocimiento internacional.

La empresa también consiguió instalar una categoría prácticamente inexistente hace algunos años en el mercado local y posicionarse como una referencia dentro del segmento de alimentos alternativos.

El respaldo de una compañía líder y una estrategia de largo plazo

La operación se produce en un contexto en el que Molinos viene profundizando inversiones destinadas a mejorar productividad, eficiencia y desarrollo de marcas. En su último balance, correspondiente al primer trimestre de 2026, la empresa informó su quinto trimestre consecutivo de mejora en resultados, con ventas por $242.355 millones y una ganancia operativa de $12.039 millones, impulsada por una reducción de gastos y una mayor eficiencia operativa.

Actualmente, Molinos opera once plantas industriales de alimentos y tres bodegas en Mendoza, mientras que el negocio de alimentos representa la mayor parte de su actividad. Su estrategia para los próximos años pasa por fortalecer marcas tradicionales e incorporar nuevas propuestas capaces de captar cambios en los hábitos de consumo.

La adquisición de NotCo encaja dentro de ese objetivo. Más que una compra puntual, representa una apuesta por participar en categorías que muestran mayor dinamismo y crecimiento potencial, combinando el peso de marcas históricas con una empresa que construyó su identidad alrededor de la innovación tecnológica y las nuevas formas de alimentación.