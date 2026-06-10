Didier Deschamps: "El torneo que más me cuestiono es el Mundial de Qatar 2022"

El entrenador de la selección francesa salió a hablar a seis días de su debut en la cita mundialista, ante Senegal, y recordó la final contra la Selección argentina.

Didier Deschamps, a pocos días de finalizar su vínculo con Francia, volvió a hablar del Mundial de Qatar 2022 y de la final contra la Selección argentina

Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia , transita sus últimas semanas en el cargo debido a que comunicó que el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, iba a ser el último con él desde el banco . En el marco de una entrevista, confesó cuáles fueron los torneos que más le dolieron perder y quienes son sus candidatos a ganar el certamen.

Respecto a los torneos, destacó cuales fueron los que más padeció no campeonar con les Bleus: “No tengo ningún remordimiento, pero hay dos momentos que podrían haber sido muy diferentes: La final de la Eurocopa 2016 y el Mundial de Qatar 2022. Fueron momentos difíciles y dolorosos”, comentó el técnico, y agregó: “No se trata de hacerse preguntas, pero si hubiera hecho esto, lo otro... porque no tengo las respuestas”.

Deschamps, que se está despidiendo de su gloriosa etapa con la selección, buscará llegar a su tercera final consecutiva y cerrar el ciclo con la obtención del certamen mundial como broche de oro.

Por otro lado, el entrenador que está en el cargo desde julio de 2012, se animó a vaticinar quiénes serán los candidatos del Mundial 2026: “Yo creo que lo que pensamos todos. Argentina, Alemania, España, Portugal, Inglaterra, Brasil… y por supuesto nosotros, Francia. Y también Marruecos, que llegó a semifinales en 2022. ¿Por qué no?”, sentenció.

Además, en la entrevista con The Guardian, le dieron el lugar para opinar sobre las polémicas que tuvo en los últimos meses Kylian Mbappé, a quién además le otorgó la cinta de capitán: “Kylian hoy, vaya a donde vaya, genera ruido extra futbolístico, todo lo contrario a lo que le pasaba a Hugo Lloris. Y no voy a compadecerlo, porque los aficionados franceses dirían: "Bueno, tampoco se va a quejar por no tener una vida normal". El gran público no lo entendería. Pero él asume ese liderazgo a la perfección, tanto fuera como dentro del terreno de juego. Sabe perfectamente que cuando habla, ya no lo hace por él solo, sino en representación de todo el grupo”.

Después de 14 años en el cargo, con una Copa del Mundo y una Nations League en el medio, Deschamps decidió no renovar su contrato con la selección francesa y dar un paso al costado. El sucesor será un tal Zinedine Zidane, así lo dio a entender el presidente de la federación Philippe Diallo, en una entrevista con Le Figaro, bajo la frase: “Sabe quién es”, y aunque se rehusó a decir el nombre, horas después se pudo confirmar.

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Los rivales de Francia en el Mundial 2026

La selección de Francia buscará dejar atrás lo ocurrido en Qatar 2022, tras perder la final por penales contra Argentina, e intentará ir a por su tercera estrella. Formará parte del Grupo I con Noruega, Irak y Senegal.