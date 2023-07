Cuando el teatro enfoca a las “descartadas”

Alejandra Mistral: Fernanda Mistral, mi abuela, sigue siendo mi referente y me ha mostrado muchas cosas de la profesión. No hay vez que no vaya a visitarla y me vaya con libros de actuación, ella además de actriz fue profesora. Es mi mejor critica, la única que me puede decir las cosas con objetividad porque a veces la familia te dice que estuviste muy bien pero ella es sincera. Lee los textos cuando me toca actuar o dirigir, de hecho está leyendo dos guiones y sigue recibiendo propuestas.

P.: ¿Qué le atrajo de “Las descartadas”?

A.M.: Quería contar la historia de estas seis descartadas, yo me siento una de ellas. Se refiere a la persona que no se le permite pertenecer a un grupo, que no fue bien tratado. Intenté que las seis fueran ovejas negras, y eso puede ser por varios motivos, como la clase social. También se plantea qué pasa con la sexualidad en las diferentes etapas de la vida, la ciencia vs. la religión, porque ellas son estudiantes de psicología. Trabajo con la técnica de psicodrama, abordamos la escena temida como dice esa corriente. Mi maestro Tato Pavlovksy me enseñó aquello de que los actores llegamos con una historia previa.

P.: ¿Qué respuesta reciben del público?

A.M.: Vienen muchas mujeres pero la obra también es para hombres, de hecho la autora pensaba escribir “los descartados”, porque no tiene que ver con el género. Surgió así, con tres generaciones de mujeres solteras, algunas madres, otras buscando ser alguien a través del título, hay violencia de género.

P.: ¿Cómo trabajó con las actrices surgidas de un casting?

A.M.: Ellas vinieron con diferentes métodos, no pedí ni memoria emotiva ni acciones físicas, pedí que lo abordaran de adentro hacia afuera. Cuando me hablan de memoria emotiva recuerdo que Stanislavsky terminó pidiendo que no la usaran. Una vez actuando, fue tal su recuerdo que le agarró taquicardia. Estaba vestido de amarillo, de ahí la creencia de que el amarillo trae mala suerte en teatro.

P.: ¿Cómo trabajan en Nun?

A.M.: Terminamos cuatro meses y nos renovaron dos más porque estamos a sala llena. La gente confiesa identificarse con alguno de los personajes, todos tenemos cosas de alguno, hay transferencia, proyección, de hecho se abordan Freud y Lacan en la obra.

P.: ¿Qué puede decir del psicodrama?

A.M.: Tiene similitudes y diferencias con algo muy de moda hoy, las constelaciones familiares, pero el psicodrama no trabaja con el orden familiar sino que parte de la escena temida del artista, y se representa con distintas herramientas, el doblaje, el soliloquio, el callamiento, la multiplicación dramática.

P.: ¿Cómo ve la escena teatral?

A.M.: Hay muchísimas obras en cartel como nunca se vio. Después de la pandemia casi todos los actores están en dos o tres obras mínimo, tiene que ver con las inquietudes y también con la necesidad económica. En cuanto a los temas, se habla de lo que todavía no se resolvió en la sociedad, por ejemplo, muchas obras hablan de salir del closet, la familia disfuncional, la persona diferente, acaso tenga que ver con las redes sociales.

P.: ¿Cómo es su experiencia en radio con “La delatora”?

A.M.: Soy libre en la radio, hay que tener un micrófono y saber qué decir. Las invitadas, en su mayoría mujeres, dicen que se sienten escuchadas, se llama “La delatora” porque intentamos conectar la actividad de la persona y su llegada al público. Aparecen cuestiones personales e historias, que es donde más me interesa llegar.

P.: ¿Por qué el teatro independiente?

A.M.: Con Pablo Cernadas recibimos artistas y grupos para ayudarlos a llegar al estreno. Muchas veces los proyectos se caen por ignorancia y no saber cómo hacerlos. Lo económico es un factor que se resuelve pero no es el único.