La nueva película tailandesa de Netflix que se volvió furor por su sangrienta trama + Agregar ámbito en









Otra joya del cine asiático que está causando furor en la plataforma. Drama, violencia y un profundo misterio.

La película que todos quieren ver ya está en Netflix. Imagen: Netflix

Netflix no deja de sumar producciones asiáticas que rápidamente captan la atención del público, y en las últimas semanas una película tailandesa cargada de acción, romance y violencia extrema logró posicionarse entre las más vistas de la plataforma.

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Con una historia marcada por persecuciones, organizaciones criminales y secretos alrededor de un extraño tipo de sangre, esta producción combina escenas de combate intensas con una trama emocional que gira alrededor de la supervivencia y el amor en medio del peligro.

La película en cuestión es Sangre asesina, conocida internacionalmente como “My Dearest Assassin”, una cinta tailandesa dirigida por Taweewat Wantha que desde su estreno generó repercusión entre los usuarios de Netflix por su mezcla de thriller criminal, drama romántico y artes marciales.

Sangre asesina Además de la violencia y el drama, también hay lugar para el amor. Imagen: Netflix

De qué trata Sangre asesina La historia sigue a Lhan, una joven que posee un tipo de sangre extremadamente raro y que desde pequeña vive perseguida por personas dispuestas a todo con tal de obtenerla. Luego del asesinato de sus padres, termina bajo la protección de una organización de asesinos conocida como House89.

Dentro de ese entorno peligroso, Lhan crece junto a Pran, el hijo del líder del grupo, quien recibe la misión de cuidarla y mantenerla a salvo de quienes la buscan. Con el paso de los años, ambos desarrollan un fuerte vínculo sentimental mientras intentan escapar de un enemigo cada vez más cerca. Sangre asesina La película tailandesa que está causando furor en Netflix. Imagen: Netflix La película combina escenas de acción violentas con momentos de tensión emocional, ya que la protagonista descubre que su sangre no solo la convierte en un objetivo, sino también en la pieza central de una trama criminal mucho más grande de lo que imaginaba. A medida que avanzan los enfrentamientos y las traiciones, Lhan deberá decidir si continúa huyendo o enfrenta definitivamente a quienes destruyeron su vida. Todo esto mientras intenta proteger a las personas que ama y sobrevivir a una guerra sangrienta entre asesinos. Netflix: tráiler de Sangre asesina Embed - Sangre Asesina | Tráiler en Español (Película de Netflix) | Estreno: 07/05/2026 Netflix: elenco de Sangre asesina Pimchanok Luevisadpaibul (Lhan)

Thanapob Leeratanakachorn (Pran)

Sivakorn Adulsuttikul (M)

Toni Rakkaen (Phruek)

Chartayodom Hiranyasthiti (Po)

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