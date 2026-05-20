La película de Denzel Washington que fracasó en los cines, pero HBO Max la convirtió en un éxito

Una historia oscura pero atrapante reapareció en la plataforma con figuras premiadas y un misterio que te va a enganchar desde el primer minuto.

Gracias a las plataformas de streaming, algunas producciones encuentran su verdadero público mucho tiempo después del estreno. Esto mismo ocurrió con una película policial protagonizada por grandes nombres de Hollywood que pasó casi desapercibida en los cines, pero logró generar un gran impacto tras su llegada a HBO Max .

La historia logró captar la atención de miles de usuarios gracias a sus personajes intrigantes y un suspenso inquietante de principio a fin. El boca en boca y las recomendaciones en redes sociales fueron el impulso que esta producción necesitaba para realzar su popularidad dentro del catálogo.

"The Little Things", conocida en Latinoamérica como "Pequeños secretos", transcurre en Los Ángeles durante los años noventa y sigue la investigación de una serie de crímenes que mantienen en alerta a la policía local. La trama pone el foco en Joe "Deke" Deacon, un antiguo detective regresa a la ciudad para trabajar como ayudante del sheriff, lo que le da una nueva oportunidad para enfrentar un caso que despierta viejos fantasmas de su pasado.

Durante la investigación conoce a Jim Baxter, un joven detective reconocido por su ambición y su disciplina. Aunque ambos tienen personalidades muy distintas, comienzan a seguir la pista de un sospechoso que parece esconder más de lo que muestra. La película es un auténtico thriller policial clásico como los de los años noventa.

Cuando llegó a los cines en 2021, la recepción fue bastante irregular. Si bien la película tuvo un presupuesto muy alto, apenas consiguió recaudar cerca de u$s30 millones en taquilla mundial, por lo que no llegó a convertirse en un éxito comercial. Con el tiempo y gracias al streaming, muchos usuarios encontraron esta producción para darle una segunda oportunidad y volverla un éxito. Además, las comparaciones con clásicos como Se7en o Zodiac despertaron aún más curiosidad entre los fanáticos del género criminal.

HBO Max: tráiler de Pequeños secretos

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HBO Max: elenco de Pequeños secretos