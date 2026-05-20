La película de Disney+ basada en una particular secta que sacudió a la crítica + Agregar ámbito en









Una producción histórica revive la vida de una importante figura rodeada de rituales, una religión extrema y fuertes polémicas.

La película toma la historia de una religión muy particular que generó revuelos. Magnific

Hay películas que pasan muy poco tiempo en las salas de cine y rápidamente pasan a las plataformas de streaming para que mucha más gente las disfrute. Ese fue el caso de una producción histórica, recientemente agregada a Disney +, que trata la religión con una estética cuidada y un relato que logró captar la atención del público y de los especialistas del cine.

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La historia se enfoca en una mujer que desafió las normas religiosas del siglo XVIII y encabezó una comunidad espiritual con ideas muy alejadas de las costumbres de su tiempo. Entre canciones, ceremonias y discursos de igualdad, la trama muestra el ascenso de un movimiento que todavía es estudiado en distintos sectores.

El testimonio de Ann Lee Amanda Seyfried encarna a Ann Lee en esta impactante trama. Gentileza - Disney

De qué trata El Testimonio De Ann Lee "El Testimonio de Ann Lee" reconstruye la vida de Ann Lee, una predicadora nacida en Manchester en 1736 que terminó al frente de uno de los movimientos religiosos más particulares de la historia estadounidense, los Shakers. La película, protagonizada por Amanda Seyfried, sigue el recorrido de esta líder desde una infancia humilde hasta la formación de una comunidad espiritual.

La trama expone las dificultades que atravesó Ann durante su juventud, como la pobreza, la pérdida de sus cuatro hijos y el rechazo a las normas tradicionales de la época, que inevitablemente moldearon una visión religiosa muy estricta, impulsándola a adoptar el celibato absoluto como una forma de pureza espiritual.

El proyecto también retrata el nacimiento de los llamados "Shaking Quakers", un grupo religioso conocido por tener ceremonias con movimientos corporales y cantos intensos. Aquellas prácticas despertaron polémica en Inglaterra y provocaron persecuciones contra sus integrantes, incluso Ann Lee terminó detenida en varias oportunidades por las autoridades británicas. El testimonio de Ann Lee La trama se enfoca en una figura histórica que durante siglos permaneció oculta. Gentileza - Disney La producción dirigida por Mona Fastvold divide la historia en distintas etapas. Primero aparece la vida de Ann en la Manchester industrial del siglo XVIII. Más adelante, el relato se traslada al viaje hacia América en 1774 junto a un pequeño grupo de seguidores que escapaba de la presión religiosa inglesa y finalmente, la película muestra la creación de aldeas organizadas bajo las reglas de Ann en el estado de Nueva York. Para abordar la figura de Ann Lee, Fastvold eligió darles seriedad a sus creencias y mostrar el deseo de igualdad social que impulsaba a la comunidad shaker, incorporando los himnos tradicionales reinterpretados para acompañar las escenas de culto y oración. Además, la preparación de Amanda Seyfried fue intensa, ya que la actriz trabajó durante más de un año junto a especialistas en dialecto y coreografía para recrear la manera de hablar y los rituales físicos de la época. Aunque el relato se toma ciertas licencias narrativas, gran parte del contenido se apoya en hechos históricos reales. La película logró instalar nuevamente el interés por la historia de los Shakers y propone una mirada distinta sobre la religión, el liderazgo femenino y el poder dentro de las comunidades espirituales del siglo XVIII. Disney+: tráiler de El Testimonio De Ann Lee Embed - El Testimonio de Ann Lee | Tráiler Oficial | Subtitulado Disney+: elenco de El Testimonio De Ann Lee Amanda Seyfried como Ann Lee

como Ann Lee Lewis Pullman como William

como William Christopher Abbott como Abraham

como Abraham Thomasin McKenzie como la hermana Mary

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