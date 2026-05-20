Netflix sigue apostando fuerte por los thrillers psicológicos y este mes recuperó una de las series más inquietantes y comentadas de los últimos años. Con nuevos episodios y una historia todavía más oscura, la producción volvió a captar la atención de los fanáticos del suspenso nórdico.
Después de 5 años: la serie que obsesionó a millones en Netflix volvió con un final inesperado
Una producción danesa, basada en las novelas de Søren Sveistrup que mantuvo a todos los espectadores intrigados desde el principio.
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Tras cinco años de espera, la ficción regresó con una nueva investigación cargada de tensión, asesinatos y secretos perturbadores. La segunda temporada mantiene la atmósfera fría y angustiante que convirtió a la primera entrega en un fenómeno internacional dentro del catálogo de la plataforma.
La serie en cuestión es El caso Hartung, el thriller danés basado en las novelas de Søren Sveistrup que volvió con seis episodios nuevos y un final inesperado que ya genera conversación entre los espectadores.
De qué trata El caso Hartung
La historia sigue a los detectives Naia Thulin y Mark Hess, quienes vuelven a trabajar juntos cuando una mujer desaparece misteriosamente en Copenhague. Lo que parece un caso aislado pronto empieza a revelar conexiones mucho más inquietantes.
A medida que avanza la investigación, los protagonistas descubren mensajes, fotografías y pistas digitales que indican que alguien llevaba meses vigilando a la víctima. El caso toma un giro todavía más oscuro cuando aparece un asesinato relacionado con un crimen sin resolver del pasado.
Con una narrativa cargada de suspenso psicológico, la serie explora temas como el acoso digital, la vigilancia y los secretos familiares. Todo ocurre dentro de una atmósfera sombría típica del noir escandinavo, con escenarios fríos y personajes marcados por sus propios conflictos personales.
La nueva temporada apuesta nuevamente por los giros inesperados y una tensión constante que mantiene al espectador atrapado capítulo tras capítulo. Sus episodios cortos y su ritmo intenso la convierten en una de las series ideales para maratonear en Netflix.
Netflix: tráiler de El caso Hartung
Netflix: elenco de El caso Hartung
- Danica Curcic (Naia Thulin)
- Mikkel Boe Følsgaard (Mark Hess)
- Iben Dorner (Rosa Hartung)
- Sofie Gråbøl (Marie Holst)
- David Dencik (Simon Genz)