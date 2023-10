Deuda: extienden vencimientos con el canje

El Ministerio de Economía llevó adelante ayer el tercer canje de deuda del año, al que ingresaron exclusivamente títulos que se encuentran en poder de organismos públicos con vencimiento previsto para el cuarto trimestre de 2023 por un monto total estimado en $616.000 millones, por nuevos bonos con vencimiento en 2025 y 2026. La operación tuvo características distintas a las de operaciones previas, ya que, al no ingresar tenedores del sector privado, no hubo un esquema de apertura de recepción de ofertas y licitación, sino que se trató de “un procedimiento de reordenamiento de la curva”, explicaron fuentes del Palacio de Hacienda. La semana pasada, se dispuso la ampliación de la emisión de Boncer 2026 -con vencimientos en 2025, también- para canjear por Letras del Tesoro (Letes) en pesos y en dólares, con vencimiento en octubre y noviembre próximos, y que se encuentran en posesión de organismos públicos, principalmente del Banco Central (BCRA) y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad (ANSES). Lo hizo a través de la Resolución Conjunta 49 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas, que determinó la ampliación de la emisión de Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER más 2% con vencimiento en 2026 (Boncer 2026 2%) emitidos originalmente en 2020, que se colocaron a entidades del Estado nacional con tenencias relevantes de instrumentos con vencimientos durante el último trimestre del corriente ejercicio fiscal, como el BCRA y el FGS. El objetivo de la medida fue “continuar despejando el perfil de vencimientos”. “Se espera una extensión de dichos vencimientos en más de $ 600.000 millones a 2025 y 2026”, dijo el jueves pasado el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).