Se derrumbó la cosecha de trigo

…que, mientras en algunas localidades cordobesas y formoseñas llegaron a registrarse hasta 46º C días atrás, ahora según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, “se prevé el arribo de una masa de aire polar, causando un descenso térmico, mientras se espera el paso de un frente de tormenta que dejará precipitaciones espacialmente heterogéneas”. Por su parte, el informe de AZGroup, indica que se consolida “un Niño entre fuerte y muy fuerte…, con lluvias superiores a los promedio (especialmente en el nordeste), mientras que el centro (del país) puede estar todavía por debajo del promedio”. Según Leonardo De Benedictis, esta tendencia se acentúa en diciembre y enero. Y también con temperaturas sobre los promedios, aunque tal vez no tan extremas como en la anterior campaña”. Los datos no son menores, considerando el daño ya registrado en trigo, que podría agravarse si se produce una helada tardía de noviembre, especialmente en el sudeste bonaerense, zona típica triguera del país.