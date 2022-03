El conflicto mapuche se le revela con violencia a Boric

La ministra Siches iba a sostener reuniones dentro de la comunidad, lo que incluía un encuentro con la familia del comunero Camilo Catrillanca, asesinado en noviembre de 2018 en un confuso operativo de Carabineros.

La funcionaria, que resultó ilesa, debió ser evacuada a una zona de seguridad por personal de ese cuerpo policial militarizado, que acudió al lugar con carros blindados.

La ministra portavoz de La Moneda, Camila Vallejo, declaró que la ministra del Interior continuaría con su agenda de reuniones en la región de La Araucanía.

Según la versión de internet del diario El Mercurio, pasadas las 10 hora local se sintieron cerca de 50 disparos, mientras periodistas de CNN Chil que se encontraban al final de la caravana escucharon balazos al aire durante el ingreso al lugar y vieron humo negro en las cercanías.

El derrotado candidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast, reaccionó de inmediato a través de Twitter escribiendo que “espero que la ministra Siches y su comitiva estén a salvo y que les sirva para darse cuenta de la gravedad de la acción terrorista en Arauco y La Araucanía”.

“Miles de chilenos duermen con terror en las noches y no tienen la protección y seguridad que acompaña a la ministra”, agregó, a la vez que opinó que “es absurdo no extender el Estado de Emergencia en la zona, si ni el gobierno de Piñera ni el de (Gabriel) Boric pueden entrar a Temucuicui donde no existe el Estado de Derecho”.

La caravana atacada estaba liderada por Marcelo Catrillanca, padre del comunero indígena asesinado, quien dijo desconocer quiénes realizaron los disparos.

“Quiero saludar a la ministra porque creo que hay buena intención del Gobierno y eso nosotros lo valoramos. Lo que haya pasado en el camino, eso debemos resolverlo dentro de la comunidad, entre nosotros vamos a conversar. Pero no puedo decir lo que pasó, porque no tengo idea de lo que pasó”, declaró a la prensa.