Elecciones en AOMA: Héctor Laplace continuará al frente del gremio hasta 2030

El actual líder del sindicato logró un respaldo superior al 98%. El gremio se prepara ahora para su Congreso Ordinario y reafirma una postura clave: impulsar el desarrollo minero, pero con controles estrictos, especialmente en el debate por la ley de Glaciares.

AOMA. En la gran mayoría de las jurisdicciones se alcanzaron listas de unidad, lo que permitió renovar mandatos sin disputas.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) ratificó la continuidad de Héctor Laplace como secretario general tras el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas en todo el país.

Con un respaldo contundente, más del 98% de los votantes validaron su reelección , consolidando así un nuevo período de conducción que se extenderá hasta 2030 y que mantendrá al mismo secretariado que lideró el gremio durante los últimos cuatro años.

El proceso electoral se desarrolló en todas las seccionales del país y dejó un dato político relevante: la fuerte cohesión interna. En la gran mayoría de las jurisdicciones se alcanzaron listas de unidad, lo que permitió renovar mandatos sin disputas. Solo dos seccionales presentaron competencia: en Salta se impuso la lista “celeste”, mientras que en Mina Aguilar triunfó la lista “verde”.

Este escenario reafirma la centralidad de Laplace dentro de la estructura sindical y evidencia un respaldo amplio a la actual conducción en un contexto clave para la minería argentina.

La actividad institucional de AOMA continuará en las próximas semanas con una agenda cargada. El 23 de abril se reunirá el Consejo Directivo del gremio para analizar la coyuntura actual y definir los lineamientos de acción para lo que resta del año.

Un día después, el 24 de abril, se llevará adelante el 56° Congreso Ordinario de AOMA, que tendrá lugar en el salón “Belvedere 1” del Hotel Howard Johnson Plaza Resort y Casino Mayorazgo, en la ciudad de Paraná. Allí, desde las 10 de la mañana, las seccionales de todo el país participarán de una jornada clave para la vida institucional del sindicato.

Según lo establecido por el estatuto, el Congreso comenzará con la constitución de la Comisión de Poderes, acreditaciones y elección de autoridades. Luego se pondrán a consideración el acta anterior y la Memoria, para posteriormente avanzar en el análisis del Balance 2025. La jornada cerrará con la clausura formal y una cena de camaradería entre los congresales.

En paralelo, dos días antes del Congreso, la agrupación minera “17 de octubre” realizará su plenario nacional, donde se debatirá la situación económica y social del país, así como los principales desafíos que enfrenta el sector minero en la actualidad.

Laplace y la Ley de Glaciares: revisión sí, pero con controles estrictos

En el plano sectorial, Laplace ya había anticipado su postura respecto a la adecuación de la ley de Glaciares, uno de los temas más sensibles para la industria. Si bien reconoció la necesidad de introducir cambios para dar mayor previsibilidad a las inversiones, también advirtió sobre los riesgos de una flexibilización sin controles adecuados.

“La ley como estaba tenía muchos flancos que hacían que el inversor mirara con cierto temor a la Argentina. Eso hay que modificarlo”, sostuvo el dirigente, en línea con el reclamo de mayor seguridad jurídica para el desarrollo de proyectos mineros.

Sin embargo, marcó una posición clara respecto al rol del Estado y las provincias: “Con la benevolencia con la que se están manejando algunos gobernadores, necesitamos obligatoriamente entes de control. No puede quedar al libre albedrío de los gobernadores dónde se puede trabajar y dónde no”.

En ese sentido, Laplace planteó la necesidad de garantizar un equilibrio entre desarrollo productivo y cuidado ambiental. “Eso no nos va a dar seguridad ni al gremio ni a los argentinos”, advirtió, y subrayó la importancia del respaldo técnico en la toma de decisiones: “Cuando hay ambiente periglaciar o de escombros, debe haber profesionales que determinen. Eso es clave”.

Con este posicionamiento, el líder sindical busca instalar una mirada intermedia en el debate: promover condiciones para la inversión minera, pero sin resignar controles ni estándares ambientales, en un escenario donde la discusión promete seguir escalando tanto en el plano político como judicial.