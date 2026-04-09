La WTA cambia a Arabia Saudita como sede de la Copa de Maestras por acusaciones de "lavado deportivo" y restricciones a los derechos de las mujeres

El controvertido contrato por tres años de Riad finalizará en 2026 sin renovación. Charlotte se perfila como la clara favorita para albergar el evento, gracias a su estadio valorado en u$s 215.000.000

Elena Rybakina fue la campeona de la WTA Finals 2025, que este año se disputará por última vez en Arabia Saudita.

La Copa de Maestras abandonará Arabia Saudta tras la edición de 2026 y busca una nueva sede después de tres años en Riad, cerrando así un capítulo deportivo que ha generado una división dentro del circuito desde el primer día.

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Después de un trienio en Oriente Medio, las finales del WTA cambian de destino y la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, se perfila como favorita para acoger las WTA Finals en 2027 .

En estas últimas ediciones, el prize money del torneo ha aumentado en un 72,2% desde que en 2024 Arabia Saudita tomó la organización del evento a través de su Fondo de Inversión Pública (PIF), uno de los más grandes del mundo, con activos superiores a los u$s 900.000.000.000, que fue fundado en 1971 y que se encuentra bajo la dirección del príncipe heredero Mohammed bin Salman desde 2015

La Copa de Maestras celebrada en México ofreció una bolsa de premios de u$s 9.000.000 que ha crecido en las últimas ediciones hasta los u$s 15,500.000 ofrecidos el año pasado. Se espera que la cifra vuelva a batir récords en 2026, aunque esta sea la última edición que se desarrolle en suelo saudí.

También, Praga, capital de la República Checa y Gdansk, ciudad polaca, se posicionaron para albergar las WTA Finals en 2027, pero todo apunta a que Charlotte será la próxima sede. Se espera que la decisión final se anuncie a fines de abril.

Charlotte sería la elegida

La ciudad estadounidense de Charlotte, en Carolina del Norte, se perfila como una clara candidata para acoger a las ocho mejores jugadoras del mundo con un contrato plurianual.

Aunque Charlotte no ha organizado un torneo importante desde la década de los ‘70, la ciudad ha demostrado recientemente su pasión por el tenis, agotando las entradas para varias exhibiciones y atrayendo la atención de grandes inversores.

El escenario elegido para coronar a las futuras "Maestras" es de gran prestigio: es el Centro de espectro, la imponente sede de los Charlotte Hornets (equipo de la NBA), actualmente en proceso de renovación de infraestructura por valor de u$s 215.000.000.

Se espera que una vez finalizada, el complejo garantizará excelentes estándares y una logística de vanguardia.

wta finals Las Finales de la WTA le dice adiós a Arabia Saudita y casi con seguridad se muden a Charlotte, Carolina del Norte a partir de 2027 @WTA

El ocaso del proyecto Saudí

La llegada de la WTA Finals al desierto nació de la promesa de cuantiosos premios y una importante expansión del tenis en Oriente Medio.

Sin embargo, el debate ético que ha abrumado a la dirección ha tenido claramente un gran impacto en el fracaso de la extensión del vínculo contractual.

El reposicionamiento de la WTA es la causa directa a las acusaciones de “lavado deportivo”, es decir la estrategia con la que los gobiernos, las empresas o las organizaciones intentan mejorar su imagen pública a través del deporte.

A este escenario hay que sumarle la oposición que siempre ejercieron Martina Navratilova y Chris Evert -dominadoras del tenis femenino durante las décadas de 1970 y 1980- quienes alzaron su voz en 2024 argumentando que: "Organizar un torneo en Arabia Saudita representaría un importante paso atrás, en detrimento no sólo del deporte femenino, sino de las mujeres”.

La oposición constante y pública a las restricciones a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+ en Arabia Saudita ha generado un revuelo mediático imposible de ignorar, lo que ha llevado a la gira a buscar un lugar más acorde con sus valores históricos.

De esta manera, el próximo 7 de noviembre arrancará la que será la última Copa de Maestras en Arabia Saudíta, que contará con la presencia de las campeonas de 2024 y 2025 Coco Gauff y Elena Rybakina, entre otras tenistas.