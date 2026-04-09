La ofensiva sin precedentes de un gigante automotriz para combatir la oleada china de autos eléctricos + Seguir en









Un ambicioso plan de lanzamientos busca ganar terreno frente a los fabricantes asiáticos, con nuevos modelos, más tecnología y un ritmo de desarrollo inédito en la industria.

La marca alemana prepara una ofensiva inédita en el mercado automotor

En medio de una competencia cada vez más intensa en el mercado automotor global, un gigante europeo decidió cambiar el ritmo de juego. Frente al avance de marcas como BYD, Geely y Xiaomi, la estrategia pasa ahora por una avalancha de nuevos productos, con el foco puesto en el segmento de vehículos electrificados.

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El plan contempla un calendario agresivo: la introducción de nuevos modelos eléctricos, híbridos enchufables y variantes de autonomía extendida con una frecuencia inédita. Detrás de esta iniciativa aparece Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, quien confirmó que el objetivo es lanzar un vehículo nuevo cada dos semanas, especialmente orientado al mercado chino.

Un plan para competir con los gigantes chinos La clave de esta ofensiva no está solo en la cantidad, sino también en la velocidad de desarrollo. La automotriz logró reducir en un 30% los tiempos de diseño, lo que le permite responder con mayor rapidez a las tendencias del mercado. Además, el programa incluye más de 20 vehículos de nueva energía (NEV) en el corto plazo y más de 30 modelos hacia 2029.

Entre las novedades más destacadas aparecen desarrollos como el ID. UNYX 08, el ID. ERA 9X y el ID. Aura T6, modelos que reflejan una apuesta fuerte por la autonomía, la carga rápida y la integración tecnológica. Muchos de estos proyectos surgen en colaboración con empresas locales como XPeng, lo que evidencia un cambio estratégico: desarrollar tecnología directamente en China.

volkswagen-id-aura-t6-delantera_5_659x371 Entre las novedades más destacadas aparecen desarrollos como el ID. UNYX 08, el ID. ERA 9X y el ID. Aura T6, modelos que reflejan una apuesta fuerte por la autonomía, la carga rápida y la integración tecnológica. Otro punto central es la evolución del software. A través de nuevas plataformas como la arquitectura electrónica CEA y acuerdos con firmas como CARIZON, la compañía busca ofrecer vehículos con capacidades avanzadas de asistencia a la conducción y actualizaciones remotas, alineándose con la demanda de los usuarios asiáticos.

Aunque esta ofensiva está pensada principalmente para China, su impacto podría ser global. Las innovaciones en baterías, conectividad y costos de producción podrían trasladarse a otros mercados, incluyendo Europa y América Latina, redefiniendo la competencia en la industria automotriz en los próximos años.