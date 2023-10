El huracán Taylor Swift hace pie en la Argentina

En River, la primera presentación en vivo de Taylor Swift en el país todavía cuenta con algunas entradas disponibles, pese a que las mejores se agotaron apenas salieron a la venta. La paradoja es que, al igual que en otros recitales que quedan de aquí a fin de año, el valor de las entradas es elevadísimo para el bolsillo argentino medio: desde las más baratas, de pie, a $114.738, hasta las de $1.180.975 que cuestan las preferenciales (ya agotadas). Estos valores corresponden a la función del sábado 11, ya que jueves 9 y viernes 10 son ligeramente más “económicas”. Y eso en lo que se refiere a los tickets oficiales (la reventa no tiene techo). Y todo es barato si se compara con lo que costaba una entrada para The Eras Tour en Boston: u$s 1.700, y una de reventa llegaba a los u$s 7.000.