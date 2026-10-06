Camioneros cerró una nueva paritaria: aumentos del 9,9% y bono de $1,2 millones

Capital Humano informó una suba total del 9,9% entre septiembre y febrero de 2027. La asignación extraordinaria comenzará a abonarse con los salarios de enero.

El acuerdo de Camioneros establece un aumento del 1,7% para octubre y cuatro cuotas de $300.000 desde los salarios de enero de 2027.

El Ministerio de Capital Humano anunció un acuerdo paritario para los trabajadores de Camioneros , que contempla incrementos salariales hasta febrero de 2027 y una asignación extraordinaria no remunerativa de $1.200.000 , pagadera en cuatro cuotas.

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Según informó la cartera a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , el entendimiento fue alcanzado entre los representantes sindicales y las entidades empresariales del transporte de cargas y la logística.

Por la parte gremial participó la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios . El sector empresario estuvo representado por la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) .

El acuerdo establece un incremento del 1,7% en octubre de 2026 , correspondiente al segundo tramo del esquema, que se aplicará sobre las escalas salariales de la actividad.

Noviembre de 2026 tendrá un incremento del 1,7% .

tendrá un incremento del . Diciembre de 2026 tendrá un aumento del 1,6% .

tendrá un aumento del . Enero de 2027 tendrá una suba del 1,6% .

tendrá una suba del . Febrero de 2027 tendrá un incremento del 1,5%.

Estos porcentajes se agregan al 1,8% aplicado en septiembre. Según el comunicado oficial, el esquema alcanza una suba total del 9,9% hasta febrero de 2027.

Cuándo se pagará el bono de $1.200.000

El entendimiento también dispone el pago de una asignación extraordinaria anual no remunerativa de $1.200.000, como parte del cierre de la negociación paritaria.

La suma se abonará en cuatro cuotas mensuales y consecutivas de $300.000, a partir de los salarios correspondientes a enero de 2027. En el comunicado, Capital Humano reafirmó su compromiso con la negociación colectiva como herramienta para actualizar las condiciones laborales.