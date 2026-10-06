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6 de octubre 2026 - 19:48

Camioneros cerró una nueva paritaria: aumentos del 9,9% y bono de $1,2 millones

Capital Humano informó una suba total del 9,9% entre septiembre y febrero de 2027. La asignación extraordinaria comenzará a abonarse con los salarios de enero.

El acuerdo de Camioneros establece un aumento del 1,7% para octubre y cuatro cuotas de $300.000 desde los salarios de enero de 2027.

El acuerdo de Camioneros establece un aumento del 1,7% para octubre y cuatro cuotas de $300.000 desde los salarios de enero de 2027.

NA

El Ministerio de Capital Humano anunció un acuerdo paritario para los trabajadores de Camioneros, que contempla incrementos salariales hasta febrero de 2027 y una asignación extraordinaria no remunerativa de $1.200.000, pagadera en cuatro cuotas.

Según informó la cartera a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el entendimiento fue alcanzado entre los representantes sindicales y las entidades empresariales del transporte de cargas y la logística.

Informate más

Por la parte gremial participó la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios. El sector empresario estuvo representado por la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Cómo serán los aumentos salariales de Camioneros

El acuerdo establece un incremento del 1,7% en octubre de 2026, correspondiente al segundo tramo del esquema, que se aplicará sobre las escalas salariales de la actividad.

A ese ajuste se sumarán las siguientes subas.

  • Noviembre de 2026 tendrá un incremento del 1,7%.
  • Diciembre de 2026 tendrá un aumento del 1,6%.
  • Enero de 2027 tendrá una suba del 1,6%.
  • Febrero de 2027 tendrá un incremento del 1,5%.

Estos porcentajes se agregan al 1,8% aplicado en septiembre. Según el comunicado oficial, el esquema alcanza una suba total del 9,9% hasta febrero de 2027.

Cuándo se pagará el bono de $1.200.000

El entendimiento también dispone el pago de una asignación extraordinaria anual no remunerativa de $1.200.000, como parte del cierre de la negociación paritaria.

La suma se abonará en cuatro cuotas mensuales y consecutivas de $300.000, a partir de los salarios correspondientes a enero de 2027. En el comunicado, Capital Humano reafirmó su compromiso con la negociación colectiva como herramienta para actualizar las condiciones laborales.

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