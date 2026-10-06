Calendario de cobros ANSES en octubre 2026: fechas de pago para DNI terminados en 6 y 7

El organismo definió las fechas de octubre para DNI terminados en 6 y 7. Cuándo cobran AUH, jubilaciones, pensiones y asignaciones.

ANSES confirmó las fechas de cobro de octubre para beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7, según cada prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene establecido el calendario de pagos de octubre de 2026 . Las fechas varían según el tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario.

Para quienes tienen documentos terminados en 6 o 7 , el cronograma contempla diferentes jornadas para AUH, Asignaciones Familiares, jubilaciones, Pensiones No Contributivas y haberes previsionales que superan el mínimo.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6 tienen como fecha de cobro el lunes 19 de octubre . En el caso de los documentos finalizados en 7, el depósito se realizará el martes 20 de octubre .

El cronograma de estas prestaciones se distribuye de manera escalonada a lo largo del mes, de acuerdo con el último número del documento. Los beneficiarios con DNI 0 y 1 cobran el 8 y 9 de octubre, mientras que las terminaciones 2, 3, 4 y 5 tienen fechas posteriores.

La misma fecha corresponde a la Asignación Familiar por Hijo , por lo que quienes estén alcanzados por este beneficio y tengan DNI terminado en 6 o 7 también cobrarán el 19 y 20 de octubre, respectivamente. La fecha individual puede verificarse en los canales digitales de ANSES.

Fecha de pago para Jubilados y Pensionados (haber mínimo) con DNI en 6 y 7

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 6 cobrarán el lunes 19 de octubre. Para quienes tienen documento finalizado en 7, la fecha será el martes 20 de octubre.

En octubre, estos haberes incorporan el aumento mensual del 1,66%. La jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51, mientras que quienes reciben el bono previsional completo pueden alcanzar un ingreso de $505.748,51.

El refuerzo extraordinario es de hasta $70.000 y se suma al haber previsional. Para quienes cobran por encima de la mínima, el bono puede ser proporcional, siempre que el ingreso total se encuentre dentro del límite establecido para acceder al beneficio.

Pensiones No Contributivas (PNC): cronograma de octubre para documentos finalizados en 6 y 7

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 6 o 7 tienen una fecha diferente a la de jubilaciones y AUH. En este caso, ambos grupos cobrarán el miércoles 14 de octubre.

El cronograma de PNC comienza el 8 de octubre para los documentos terminados en 0 y 1, continúa el 9 para 2 y 3, y retoma el 13 para las terminaciones 4 y 5. Luego, el 14 será el turno de los DNI 6 y 7 y el 15 finalizará con los documentos terminados en 8 y 9.

Las PNC también reciben la actualización correspondiente a octubre. En el caso de las pensiones por invalidez y vejez, el haber base representa el 70% de la jubilación mínima, por lo que el monto de octubre se ubica en $305.023,96, antes de considerar el bono extraordinario cuando corresponda.

DNI 6 y 7 con haberes superiores al mínimo: cuando les toca cobrar este mes

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan la jubilación mínima tienen un calendario separado. Para quienes poseen DNI terminado en 6 o 7, la fecha de acreditación será el miércoles 28 de octubre.

En este tramo, el calendario comienza el 23 de octubre para los documentos terminados en 0 y 1. Continúa el 26 para 2 y 3, el 27 para 4 y 5, y el 28 de octubre para 6 y 7. El cronograma finaliza el 29 con los DNI terminados en 8 y 9.

La fecha corresponde exclusivamente al grupo de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. Para conocer el detalle individual del cobro, ANSES permite consultar la información mediante sus canales digitales y verificar tanto la fecha como el lugar de pago correspondiente.