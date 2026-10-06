Quién es Fabio Santana, el veterano de Malvinas que cantó el himno en la despedida de Lionel Messi

El excombatiente fue el encargado de entonar el Himno Nacional antes del partido entre la Selección argentina y Benín.

El veterano de Malvinas Fabio Santana entonará el Himno Nacional en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

El veterano de la Guerra de Malvinas Fabio Santana fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino este martes en el Monumental, en la previa del encuentro entre la Selección argentina y Benín que marcó la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

Oriundo de La Matanza , Santana confirmó la convocatoria a través de sus redes sociales y contó que recibió la noticia con una fuerte emoción.

"Quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar nuestro himno nacional, que es la despedida de Lionel Messi en el Monumental este martes", señaló mediante un video.

No fue, sin embargo, su primera participación junto al seleccionado: ya interpretó el Himno en distintos partidos y eventos deportivos de alcance nacional.

Entre sus antecedentes aparecen la Copa Davis de 2011 , los festejos por los 75 años del Turismo Carretera y encuentros de Los Pumas. Con la Selección, cantó antes del partido ante Colombia en Córdoba por las Eliminatorias para Qatar 2022 y también frente a Venezuela en la Bombonera.

De la Guerra de Malvinas a cantar el Himno con la Selección

La historia de Santana está atravesada por la Guerra de Malvinas. En 1982 integró la Compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá y su tarea consistió en colocar campos minados para dificultar el avance británico y apoyar las posiciones del Regimiento 7 de La Plata. Tenía 19 años y permaneció 67 días en el frente.

EL ÚLTIMO HIMNO NACIONAL DE MESSI COMO JUGADOR DE LA SELECCIÓN. pic.twitter.com/vx7yducWqt — Real Time (@RealTimeRating) October 6, 2026

Los últimos cuatro días del conflicto, entre el 14 y el 18 de junio, los pasó como prisionero de las fuerzas británicas en el aeropuerto de Puerto Argentino. Con el paso de los años encontró en la música una manera de vincular su vocación artística con la difusión de la causa Malvinas

En una entrevista con Ámbito en 2022, después de cantar el Himno antes del triunfo argentino frente a Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes, Santana explicó que buscaba estar "siempre abrazando la causa Malvinas" y transmitir a través de sus presentaciones el reclamo de los veteranos por la soberanía.

En aquella oportunidad también contó que su vínculo con la AFA había comenzado luego de cantar en la inauguración de la cancha de Yupanqui, donde estaba presente Claudio "Chiqui" Tapia. El presidente de la entidad se acercó al finalizar su interpretación y posteriormente lo convocó para presentarse con la Selección.

Santana es además hincha de Boca y simpatizante de Nueva Chicago e integra la agrupación Excombatientes La Matanza, desde donde participa de actividades solidarias, culturales y educativas destinadas a mantener presente la causa Malvinas.

Ahora volverá a encontrarse con el Monumental y la Selección en una noche especialmente simbólica. Al anunciar su participación, definió la oportunidad como una forma de unir Malvinas y la Selección argentina, dos causas que considera profundamente ligadas al sentimiento popular.