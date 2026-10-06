Calendario de cobros ANSES en octubre 2026: fechas de pago para DNI terminados en 8 y 9 + Agregar ámbito en









Los depósitos para estos documentos se distribuyen entre el 15 y el 29 del mes, según la prestación que corresponda.

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió cuándo se acreditan las prestaciones para los documentos que terminan en 8 y 9 durante octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene establecido el calendario de pagos de octubre para las distintas prestaciones que abona durante el mes. El esquema se organiza de acuerdo con la terminación del DNI y contempla cronogramas diferentes según el beneficio.

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La distribución alcanza a jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares. El día depende del tipo de prestación y, en el caso de los jubilados y pensionados, también del monto del haber.

DNI terminados en 8 y 9: cuándo cobran AUH y Asignación Familiar en octubre Los titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 8 y 9 cobran en días consecutivos. El cronograma establecido para octubre fija el miércoles 21 para la terminación 8 y el jueves 22 para la terminación 9. La fecha corresponde tanto a la AUH como a la Asignación Familiar por Hijo.

Además del calendario, octubre llega con una actualización de los valores de las asignaciones familiares. La Resolución 283/2026 estableció un incremento del 1,66% para los montos y los límites de ingresos de octubre. Para la AUH, el valor general quedó establecido en $156.588 por hijo antes de considerar el esquema de retención de esta prestación. El monto final que recibe cada titular puede variar según su situación y los conceptos adicionales que correspondan.

Fecha de pago para Jubilados y Pensionados (haber mínimo) con DNI en 8 y 9 Para octubre, los documentos terminados en 8 tienen fecha de pago el miércoles 21 de octubre, mientras que los terminados en 9 cobran el jueves 22. El haber mínimo previsional de octubre quedó en $435.748,51, después de la actualización mensual del 1,66%.

A ese haber puede sumarse el refuerzo previsional de hasta $70.000. Quienes quieran verificar exactamente cuánto tienen previsto cobrar y dónde se hace el depósito pueden ingresar a mi ANSES. La fecha y el lugar de cobro aparecen en el panel principal, dentro de la sección Cobros. Pensiones No Contributivas (PNC): cronograma de octubre para documentos finalizados en 8 y 9 Las personas que reciben una Pensión No Contributiva (PNC) tienen un cronograma diferente al de las jubilaciones y asignaciones. Para octubre, los documentos terminados en 8 y 9 tienen la misma fecha de acreditación: jueves 15 de octubre. El esquema de ANSES distribuye las PNC durante la primera mitad del mes, con las terminaciones agrupadas de a dos documentos en buena parte del calendario. La actualización de octubre también alcanza a las prestaciones previsionales vinculadas a la movilidad. La Resolución 284/2026 estableció los nuevos valores que rigen durante el mes y fijó, entre otros importes, la PUAM en $348.598,81, equivalente al 80% del haber mínimo previsional. DNI 8 y 9 con haberes superiores al mínimo: cuándo les toca cobrar este mes Los jubilados y pensionados que reciben un haber superior al mínimo tienen un calendario diferente. En octubre, los documentos terminados en 8 y 9 cobran juntos el jueves 29 de octubre. En este grupo, el cronograma empieza después de los haberes mínimos. El calendario oficial puede consultarse en los canales digitales de ANSES y desde mi ANSES. El organismo señala que, además de consultar la fecha y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden revisar ahí la información vinculada con sus prestaciones.