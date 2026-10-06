El mensaje de Javier Milei a Lionel Messi en la previa de su partido despedida

El Presidente envió un saludo al capitán de la Selección Argentina en la previa del encuentro ante Benín en el Monumental.

El presidente Javier Milei envió este martes un saludo para Lionel Messi en la previa de su partido de despedida en el que la Selección Argentina enfrentará a Benín en el Monumental. "Messi es imposible" , manifestó en sus redes sociales el mandatario.

"Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible", escribió Milei en su cuenta de X.

El mensaje cierra con una última reflexión: "Messi es imposible...!!!" ; y un grito de aliento de parte del mandatario para la Selección: "Vamos Argentina carajo...!!!".

El Presidente acompañó la dedicatoria con un video en el que sumó varios fragmentos de entrevistas viejas donde alababa la destreza del capitán del seleccionado argentino.

Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! pic.twitter.com/J6tHD97MB4

Además, la pieza audiovisual resalta la persistencia del "10" a pesar de los resultados adversos durante 2014-2019, aunque en un tono autorreferencial: "Al día siguiente en que vos ganaste y te la creíste, te llenan la canasta. ¿Sabés todo lo que tuve que entrenar y acostumbrarme a ir a buscarla adentro? ¿Sabés lo feo que es? Y sin embargo, te la bancás y seguís".

"La vida no es no tener fracasos. La vida es seguir a pesar de que tenés fracasos, es levantarte y seguir. ¿Te sale mal? Y bueno, probarás de otra manera", se escucha decir años antes a Milei, mientras en el video se suceden imágenes de Messi a lo largo de su carrera, desde las categorías inferiores de Newell's Old Boys de Rosario hasta la coronación en Qatar 2022.

En el video, el Presidente explica la frase "Messi es imposible" con un fragmento de una vieja entrevista. "Yo me dediqué a disfrutar de las cosas que hace Messi dentro de un campo de juego, que son increíbles. Hay un artículo llamado 'Messi es imposible' que hizo un relevamiento de todas las facetas del juego. ¿Y por qué dice ese artículo que Messi es imposible? Porque es el mejor en todas las facetas. Es increíble, pónganse de pie".

En esta misma línea, la cuenta oficial de La Libertad Avanza en X también compartió un video similar bajo una emotiva dedicatoria: "Gracias Leo por llevar a la Argentina a lo más alto del mundo".

GRACIAS LEO POR LLEVAR A LA ARGENTINA A LO MÁS ALTO DEL MUNDO. pic.twitter.com/ijO4DfLjoQ — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 6, 2026

Adrián Ravier comparó a Lionel Messi con Javier Milei: "Es un ejemplo para todos nosotros"

En la previa del último partido de Messi, el vocero presidencial Adrián Ravier dedicó parte de su conferencia de prensa a despedir al capitán y agradecerle por los años de alegrías que le dio al país. “Gracias eternas, gracias por hacernos tan felices”, expresó el funcionario.

Ravier destacó que, aunque el partido frente a Benín sea amistoso, tendrá un significado especial por tratarse de la despedida del capitán. “Hoy es un día muy importante para los argentinos porque nos ha hecho muy felices en cantidad de oportunidades”, señaló el vocero, quien remarcó el impacto que tuvo Messi dentro y fuera de la cancha.

El funcionario puso el foco especialmente en la personalidad del futbolista y no solamente en sus logros deportivos. “No solo fue un líder dentro de la cancha, también fue una persona muy humilde, que admiramos afuera de la cancha”, afirmó Ravier durante la conferencia.

Ante una consulta, Ravier introdujo a Javier Milei en su reconocimiento al futbolista y estableció una comparación entre ambos. “Como lo es también Javier Milei, por el liderazgo que está mostrando a nivel global”, afirmó.

La comparación no estuvo vinculada al fútbol, sino al liderazgo y al impacto que, según el funcionario, ambos tienen desde ámbitos diferentes. A partir de allí, el vocero pasó a destacar el posicionamiento internacional de Milei y sostuvo que el Presidente logró influir en el escenario político regional. “Ya lo vimos en las últimas siete elecciones, los candidatos que ha apoyado, que ha permitido darle más grados de libertad a gran parte de nuestra región”, afirmó.

Ravier también vinculó ese liderazgo con la gestión económica y política del Gobierno. Sostuvo que existen “un montón de logros” para destacar en materia económica, política y social y aseguró que Milei será recordado con admiración cuando pasen las décadas.

“Logró patear el tablero de una Argentina que nos hundía en la miseria y la puso de pie”, afirmó el vocero, en una reivindicación de la gestión presidencial que se produjo inmediatamente después de sus elogios a Messi.