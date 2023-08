Examen de la mentede un asesino de masas

Matías Celedón: No lo había pensado, pero hay algo en esos personajes, como él dice, una hebra para seguir rastreando la raíz del mal, del dolor dejado por la dictadura en Chile. Hay una suerte de versión común de ese tipo de personajes, una regurgitación de los mismos materiales. En mi caso desde los documentos propios, reales, desde otra factura, desde otros procedimientos de la creación del artificio, pero tal vez en la misma línea. Trabajo a partir de materiales concretos. En mi novela “Plan Braniff” a partir de un rollo de diapositivas que encontré en el Mercado de Pulgas, en ésta con grabaciones que están en la Biblioteca Central para Ciegos. A los 17 años Bolaño me voló la cabeza. Gracias a mi padre me crucé con él en 1999, cuando volvió a Chile a saldar cuentas, y lo hizo con dureza. Adhiero éticamente con su estética. Siento la influencia de su magma. Sostiene que el escritor no debe buscar respetabilidad sino estar imbricado en su literatura, en su búsqueda, aunque pueda llevarlo al despeñadero. Dado que en literatura todo se va a perder, a degradar, nadie puede pretender llegar a la posteridad. Hay muchos que hoy se declaran herederos de Bolaño, pero que solo les interesa más lo que consiguió, el éxito, que es otra cosa.