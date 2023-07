FMI: comienza la undécima semana de negociaciones en busca de destrabar el acuerdo

La undécima semana de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que comienza hoy para cerrar un acuerdo hasta fin de año que reemplace al programa de Facilidades Extendidas firmado en marzo del año pasado presentará dos características particulares. Puede convertirse en la primera de toda la saga en que las partes se encontrarán cara a cara. Y puede ser, además, la definitoria para llegar a un final acordado, pero nunca feliz. Hay algo seguro. Las conversaciones no terminarán este viernes. En el mejor de los casos será necesaria una semana más, la duodécima, para que el caso argentino llegue a la cúpula del FMI y luego al Board , donde se terminará de definir el tipo de relación que el país mantendrá con el Fondo.

Lo que se discutirá, probablemente desde el lunes, es que la fiscalización se anualice, y que no se juzgue al país por no haber cumplido las metas tomando el período del primer semestre, sino como cálculo anualizado. Sería un matiz para resolver una cuestión de fondo más importante: Argentina no cumplió el acuerdo echándole la culpa a la sequía (que influyó, y mucho) ni lo cumplirá en el resto de 2023. Sin embargo, ni el Gobierno ni el FMI quieren que el programa se caiga hasta que haya otra gestión en la Casa Rosada. Mucho menos ir a elecciones con un acuerdo con el organismo que maneja Kristalina Georgieva caído, lo que implicaría un país peleado con los mercados financieros privados y públicos. Sergio Massa se niega a esa posibilidad. Pero también a devaluar, algo que exige el FMI.