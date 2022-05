Homenaje en alta mar a fallecidos del crucero Belgrano

Fui parte de la tripulación del destructor Piedrabuena. Nuestra área de patrulla en el Grupo de Tareas 79.3 era una zona marítima extendida a lo largo de la Isla de los Estados y el banco Burdwood para interceptar y neutralizar unidades enemigas en coordinación con las demás fuerzas de tarea. Además, esa ubicación de los tres navíos en el extremo sur del país era una señal de disuasión para Chile. El 1 de mayo comenzaron los preparativos para una maniobra de ataque de pinzas a ejecutarse en la madrugada del 2 de mayo contra buques de la flota británica posicionados al este de las Malvinas. La aproximación por el norte a cargo del portaaviones ARA 25 de Mayo, en el centro, las corbetas A-69 Granville, Guerrico y Drummond y por el sur, el crucero junto al Piedrabuena y el Bouchard. Recuerdo que penetramos por varios minutos la denominada “Zona de Exclusión” pasada la medianoche del 1 de mayo hasta que se abortó la operación prevista para el amanecer del 2 de mayo dado que el viento no era favorable para decolar los aviones Skyhawk A4-Q del portaaviones. El GT 79.3 puso luego un arrumbamiento hacia el continente, fuera de la Zona de Exclusión navegando nuevamente sobre el banco Burdwood. Desde nuestro buque, el Piedrabuena, en la tarde del 2 de mayo el CIC (central de operaciones) detectó que el crucero no se movía, al mismo tiempo se recibió comunicación táctica del destructor ARA Bouchard indicando fuerte impacto en su popa (sin explosión). De inmediato se ordenó por radio: “Emergencia Tango” (señal táctica de torpedos en el agua) y ambos escoltas realizaron las maniobras de evasión prescriptas: máxima velocidad, plan de zig zag y lanzado de señuelos antisubmarinos. Las condiciones del mar eran cada vez más rigurosas, ondas de entre 6 y 9 metros con viento de 30 km/h que más tarde complicarían drásticamente la operación de rescate de tripulantes del Belgrano. Aproximadamente 5 horas más tarde del ataque nuestro buque y el Bouchard pusieron rumbo directo a la última posición geográfica del crucero para iniciar desde allí un plan de búsqueda de náufragos. Se hicieron coordinaciones con un avión Neptune que fue el primero en detectar las balsas por observación directa y recepción de señales de socorro en la frecuencia radial de 2.182 kcs. La meteorología era la peor que nos podía presentar el Atlántico sur; no había manera de largar un bote zodiac ni mucho menos arriesgar al nadador de rescate ante el número de balsas que boyaban en un mar embravecido.

El buque se acercaba a cierta distancia de las balsas y atados con un arnés y cuerdas de seguridad y retenidos por varios tripulantes aprovechábamos cada cresta del oleaje para “pescar” las balsas, verificar si había náufragos a bordo y recuperar a los marinos que iban saliendo. Subirlos a bordo era una odisea, la red de rescate y una escala de gato (escalera en la jerga naval) resultó casi inútil eran muy pocos los que aún tenían algo de fuerza para trepar, sin contar que el oleaje embestía contra ellos y hacía más difícil la escalada de modo que lo hacíamos a pulso; de a uno por vez; aprovechando la onda de mar en su pico y, en un envión a la cubierta. Urgía sacarlos de las balsas, estaban en riesgo de muerte por hipotermia dada la baja temperatura del agua y el tiempo de exposición. Al término de aquella operación de salvataje la Armada pudo recuperar 770 marinos, el valor más importante de la institución, el número representa la mayor operación de rescate -por el éxito en recuperar vidas humanas- que se conoce desde la Segunda Guerra Mundial.