Inflación: los alimentos desaceleran en lo que va de agosto (pero la carne sumaría más presión)

Durante la primera semana de agosto la inflación en alimentos se moderó, de acuerdo con un relevamiento privado, cortando así con una tendencia alcista de tres semanas. Sin embargo, de cara a lo que pueda ocurrir a lo largo del mes, advierten que el precio de la carne sumaría presión a la canasta, a partir de un fuerte incremento en los valores de la hacienda.

Así, según prevén tanto consultoras como desde el sector ganadero, el precio de los cortes vacunos (como el de los otros tipos de carnes) puede incidir en una mayor variación en la inflación de este mes.

En la primera semana de agosto, el relevamiento de Alimentos y Bebidas que realiza LCG cerró con un aumento del 1% semanal, desacelerando 2 p.p. con respecto a la semana previa. “No obstante, la inflación promedio mensual volvió a acelerarse, ubicándose en el 6,2% y en la medición punta a punta alcanza una variación del 8,3%”, detallaron desde la consultora.

“Esta semana el porcentaje de productos con aumentos de precios aumentó levemente respecto a la semana previa, alcanzando el 22% de la canasta total. El promedio mensual se mantiene en 28%, lo que significa que el total de la canasta todavía ajusta cada 3 semanas y media en promedio”, explicaron.

En la primera semana del mes, las frutas subieron 2,9%, los productos lácteos y huevos 2% y las carnes 1,3%, siendo el principal factor en incidencia del aumento semanal. Es por eso que el aumento estimado en los distintos cortes para las próximas semanas podría presionar al alza en el rubro alimentos en particular, y en la inflación general.

Por caso, según señalaron desde la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), los precios de la hacienda se dispararon en el Mercado de Cañuelas y eso se trasladaría al consumidor. Parte de esas subas ya se vio reflejadas en góndolas y carnicerías, pero no en su totalidad.

Carne al alza

El motivo de la suba en los precios de la hacienda es, según señalan desde el sector, la implementación del “dólar Maíz”. Medida que le permitió, en sus primeras semanas, sumar divisas al BCRA. Aunque, por otra parte, también tendría impacto en precios.

“La decisión del Ministerio de Economía de generar un dólar maíz de $340, disparó los precios del ganado de consumo liviano en los Mercados, con un aumento del 22%”, señalaron desde CICCRA, y agregaron que “los precios máximos corrientes pasaron de $550 hasta $670 el kilo vivo. Esto representa en la media res -sin gastos ni impuestos- un aumento por ‘kilo gancho’ de $240, que se traducen en un aumento de la carne de entre $450 y $500”.

“Esta variación de precios no puede ser absorbida por la cadena, la que desde febrero a la fecha absorbió los aumentos de combustible, salarios, energía, etcétera”, agregó el informe, en el que se destacó que durante seis meses el precio del ganado en pie no aumentó “por los efectos de la sequía, que obligó a los productores ganaderos a alimentar con cereal al ganado dado que no lo podía mantener en el campo por falta de pasto”.

“El ganado alimentado con cereal llega a los kilogramos de faena en la mitad de tiempo que con una recría a campo. Este hecho provocó una sobreoferta para faena de más del 13%, motivo por el cuál, con los consumidores perdiendo poder adquisitivo de manera cotidiana, no permitía el aumento de la carne en el mostrador”, explicó CICCRA. La entidad señaló también que, además de la vacuna, la carne aviar y porcina, la leche y los huevos, sufrirán incrementos en el corto plazo.

Un dato a tener en cuenta es que la carne está atrasada en términos interanuales con respecto a la inflación general. Por caso, en junio, el IPC que mide el INDEC acumuló un alza de 117% en el GBA en los últimos doce meses. Mientras que el rubro “carnes y derivados”, subió 85,5% en el mismo período.

Con todo, luego de la moderación de junio, las consultoras privadas estiman una inflación en torno al 7% en julio y algo más elevada en agosto. “Hay que tener en cuenta que en la última semana de julio se registró una aceleración que llegó a 2,1% semanal y dejó un arrastre significativo para el dato siguiente”, analizaron desde la Fundación Libertad y Progreso.

Al respecto, Eugenio Marí, economista jefe de la firma, explicó: “Hay varios factores que consideramos contribuyen a que el IPC se seguirá acelerando en agosto. Por un lado, el desequilibrio en el mercado monetario continuará, de la mano de una demanda de dinero que tiene techo por la incertidumbre electoral, y una oferta monetaria que tiene piso por lo que emitió el BCRA para financiar al Gobierno y lo que deberá emitir para comprar las divisas del dólar agro. A esto se suma el impacto de los nuevos impuestos sobre las importaciones, que tendrán un traslado parcial a precios, en especial de los transables”.