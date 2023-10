Investigan al “Croata” como el eslabón para repatriar dinero de operaciones ilegales

Las líneas de investigación trazadas a partir de la documentación encontrada en los allanamientos a las oficinas del “Croata”, Ivo Esteban Rojnica , sugieren que el entramado de sociedades y nexos por operaciones cambiarias de la “ cueva ” que comandaba tuvieron por objetivo una maniobra más sofisticada que aprovechaba la brecha : la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones. Ambas operatorias permitieron disponer de una diferencia a tipo de cambio oficial del BCRA , cuyo destino era aplicarla a diversos emprendimientos. Se investiga si Rojnica no fue el eslabón necesario para que las empresas que realizaron esta práctica pudieran repatriar los fondos y distanciar su origen .

Pero Refinería Sudamericana fue también denunciada por la importación de maquinaria usada que se intentó hacer pasar como nueva para inflar su valor, lo que, según la causa que tiene Agüinsky pudo haber causado un perjuicio por derechos no percibidos y multa de hasta u$s441 mil. Pero la historia no queda solo allí: la firma que se dedica a la comercialización de subproductos agrícolas y ganaderos desde su planta en Quimes con exportaciones a África, Asia y Europa opera un hotel boutique de lujo en la Patagonia, a orillas del lago Nahuel Huapi denominado “Villa Beluno”. En un lugar de ensueño en Bariloche, el hotel no esconde su relación con Refinería Sudamericana que es la titular de los contratos de alojamiento con servicios que ofrecen desde bodas hasta retiros empresariales con todo el nivel de sofisticación. Abrió sus puertas en 2019 pero las autoridades ahora sospechan que las inversiones aplicadas al emprendimiento pudieron estar relacionadas con las denuncias que obran en la Justicia y a figurar como clientes en la libreta del “Croata”.