Una diputada del FdT abandonó grupo de WhatsApp con Kicillof

“Nunca me sentí tan destratada en mi propio Gobierno. Esto es la antipolítica. En el medio de la interna de Mar del Plata, el gobernador hace la foto con la otra lista en mi ciudad”, escribió la legisladora en el chat al que tuvo acceso Ámbito.

Acto seguido, Indarte se dio de baja del grupo y en la actualidad desde el entorno de la legisladora estarían analizando la posibilidad de escindirse de la banca y formar un monobloque, lo que significaría un golpe al mentón de la gobernabilidad.

En Mar del Plata hay mucha bronca. Sucede que, según aseguran, la interna entre ambos candidatos “está muy cerrada” y “este tipo de acciones te puede llevar a inclinar una elección cuando Kicillof no tiene nada que hacer ahí”, aseguraron desde la lista de Juan Manuel Rapacioli, el candidato que responde a Rodolfo “Manino” Iriart, director del Correo Argentino.

Iriart es el jefe político de Indarte y, a la vez, principal opositor en la interna marplatense de la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raverta, quien acompaña a Eduardo Coppola, candidato a presidente del PJ local quien se sacó la foto junto a Kicillof.

Ahora, lo que resta saber es que posicionamiento tomará Iriart en la Legislatura, algo que podría incomodar al gobernador, quien en la actualidad cuenta con 43 diputados a su favor y un aliado; mientras que Juntos alcanza 41 más dos aliados de Espacio Abierto. De generarse el monobloque, ambas bancadas quedarían empatadas.

Pese a que el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, llamó a conseguir la unidad en la previa del cierre de listas rumbo a las elecciones de autoridades municipales, no todos pudieron darle el gusto. Otros, incluso, no quisieron hacerlo. En esa línea se encuentra el director del Correo Argentino, quien busca frenar la avanzada de la camporista Raverta. Y desde el sector de la directora del ANSES no se lo dejaron pasar. El exconcejal local Daniel Sosa, fue contundente: “Iriart es el candidato de Montenegro”, aseguró. Y denunció que “Montenegro puso a disposición la estructura de afiliados peronistas afines a Picheto, financia locales en Batán contratando vehículos que pagarán 10 mil pesos por auto para ir a buscar afiliados el día de la votación. El PRO, como nunca antes, se involucra vilmente en una campaña de otro partido y como nunca antes los ‘compañeros’ instauran una campaña tan vil y baja contra otros compañeros”.