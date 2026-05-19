Axel Kicillof recibió a intendentes y convocó a la Marcha Federal por la salud pública

El gobernador reunió a 70 alcaldes en La Plata para exponer el impacto del ajuste nacional en el sistema sanitario bonaerense. Firmaron un acta acuerdo. "Las políticas de Javier Milei matan", denunció.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , denunció este martes que las medidas económicas adoptadas por la administración nacional generaron un "vaciamiento en materia sanitaria", advirtió que "las políticas de Javier Milei matan" y convocó a participar de la Marcha Federal de Salud que se realizará mañana.

" Esta es una reunión que tiene números de catástrofe sanitaria. Estamos hablando de la salud y la enfermedad, la vida y la muerte de millones de bonaerenses y argentinos, que se produjo no por una pandemia o un virus, sino por una situación económica descargada sobre la gente, los sectores medios y bajos. Son números muy graves", remarcó el mandatario.

Lo hizo al exponer en la Casa de Gobierno, en La Plata, ante unos 70 intendentes de distintos signos políticos, trabajadores de la salud y ministros sobre las complejidades de la crisis sanitaria que se desató en la provincia y municipios a partir de los recortes de programas nacionales y del desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional.

La cumbre se llevó a cabo en la previa de la Marcha Federal Sanitaria que se desarrollará el miércoles hacia el Ministerio de Salud nacional, en reclamo por el recorte de $63 mil millones en las partidas destinadas al sistema público dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional.

Axel Kicillof

El mandatario –que estuvo acompañado por su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la vice de esa cartera, Alexia Navarro; y la vicegobernadora, Verónica Magario- brindó un detallado informe sobre el impacto del ajuste nacional en el sistema sanitario.

Kicillof subrayó que los recortes no son abstracciones presupuestarias: "No son números, sino personas. Aumenta la mortalidad infantil y materna. En poquísimo tiempo con estas políticas se pierden vidas. Los adultos mayores padecen internaciones evitables: no llegó el invierno y ya tenemos 80% de ocupación de camas. La situación es catastrófica y evitable", dijo.

En su mensaje, el mandatario denunció que la administración libertaria interrumpió y desfinanció programas sanitarios como Remediar, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos para 20 millones de personas; se refirió a las dificultades en la distribución de vacunas del calendario nacional, con demoras y faltantes; hizo mención a la creciente demanda sobre el sistema público; y criticó el abandono de las políticas de salud mental en un contexto de creciente demanda.

El mandatario fue contundente al trazar una relación directa entre las decisiones del Gobierno nacional y sus consecuencias: "Hay relación inmediata de causa y efecto: las políticas de Milei matan. Es criminal lo que está pasando. Está en crisis el sistema de salud completo, en su componente privado, social y público".

El colapso del financiamiento

En su exposición, Kicillof explicó el mecanismo por el cual el ajuste implosionó el sistema. "La CGT marcó que el 80% de los aportes de los trabajadores no alcanzan para cubrir la prestación mínima obligatoria. Esto es inédito, es una crisis muy extrema. No es que administran mal: si de un saque se pierden 320 mil puestos de trabajo formales y además los salarios caen 10% los privados y 17% los públicos, la financiación de las obras sociales entra en crisis".

El gobernador describió el efecto cascada sobre el sistema público: "Nuestros hospitales empiezan a recibir cantidad de gente que ya no tiene cobertura. Sumemos el caos de las prepagas: se desregularon las cuotas y muchos no pueden pagar más. 742 mil personas perdieron su cobertura. ¿A dónde van? Al sistema público. Quien recibe todo el abandono del sistema de prepagas y obras sociales es el sistema provincial y municipal. Estamos sobrecargados".

Kicillof Intendentes Axel Kicillof, junto a intendentes, en la Casa de Gobierno bonaerense.

Y agregó: "Esto también tiene que ver con la crisis económica que afecta las finanzas públicas. El gobierno de Milei corta recursos y programas como el caso del Remediar, recursos para medicamentos de alto costo, oncológicos; abandonó el PAMI, por lo que los adultos mayores van al sistema público".

Al mismo tiempo, el economista rechazó los cambios que se propone hacer la administración de La Libertad Avanza en materia de salud mental: "Quieren dificultar el acceso y lo rechazaremos", indicó.

El gobernador también apuntó contra el impacto del ajuste sobre el presupuesto subnacional: "Los recursos con que tenemos que atender estos problemas van menguando por los recortes del gobierno nacional sobre los presupuestos provinciales y municipales".

Y cerró con una definición política: "Estamos ante una crisis sanitaria muy fuerte, que acompaña a la crisis social, laboral, alimentaria, productiva. Nosotros, desde la provincia, seguiremos trabajando para sustituir, con los Medicamentos Bonaerenses, en alguna medida los medicamentos que dejaron de venir del Remediar, que desde hace 24 años proveía a 20 millones de personas".

Nicolás Kreplak: "El Gobierno abandonó la salud de la población"

A su turno, el ministro Kreplak, fue igualmente categórico: "El gobierno abandonó la salud de la población", subrayó y advirtió: "No podemos permitir que se vulnere el derecho a la salud".

A su turno, el ministro Nicolás Kreplak fue igualmente categórico y desplegó un cuadro de datos precisos: "Desde que asumió Milei se redujo 40% el presupuesto en salud. La semana pasada hubo un nuevo ajuste de $63.000 millones para vacunas, lucha contra el cáncer y salud sexual. 742 mil personas perdieron cobertura; el 80% de quienes siguen teniéndola no recaudan lo suficiente para financiar el gasto básico. Cerraron 300 empresas del sector, las prepagas aumentaron 400% y las obras sociales deben millones a los hospitales".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nkreplak/status/2056462641883758776&partner=&hide_thread=false Durante el encuentro se compartieron avances, diagnósticos y líneas de acción de las comisiones surgidas de la última asamblea del Congreso Provincial de Salud, que trabajan sobre cuatro ejes prioritarios: medicamentos, fuerza laboral, salud mental y residuos patogénicos. pic.twitter.com/jtEbP4K7x0 — Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 18, 2026

Sobre la sobrecarga del sistema, el ministro precisó: "En el conurbano, las camas de terapia están con 80 o 90% de ocupación en mayo, antes de que empiecen a circular fuerte los virus. Desde 2023 tuvimos un aumento del 35% de las internaciones en hospitales públicos: es como si tuviéramos que tener 135 hospitales para estar igual que entonces. El 53% de esas camas corresponde a pacientes con obra social, pero las obras sociales no pueden pagar y deben usar el sector público".

Kreplak detalló el aumento de internaciones evitables: "Influenza y neumonía prevenibles por vacunas aumentaron 60%, la diabetes 40%, las enfermedades cardíacas 37%. Un 20% de los medicamentos que entrega la Provincia se los damos a gente con obra social que no puede pagarlos. Antes esos medicamentos se cobraban en las farmacias".

En salud perinatal y reproductiva, el ministro enumeró el deterioro: "Dejaron de entregar leche para prematuros, redujeron métodos anticonceptivos en 70%, desabastecieron reactivos para enfermedades de transmisión sexual. Subió la mortalidad infantil, materna y la sífilis. El programa Remediar es el tiro de gracia: generó un aumento del 60% de internaciones evitables".

En materia de vacunas, Kreplak alertó sobre las consecuencias de la retirada argentina de la Organización Mundial de la Salud: "Se retiró al país de la OMS, con riesgos de epidemias como el hantavirus.

La Comisión Nacional de Inmunizaciones también fue disuelta; ni las provincias, universidades ni científicos pueden participar ahora. Se redujeron en 12 millones las vacunas que compra y entrega el Estado, lo que hace que los niveles de cobertura sean muy bajos. Hay una o dos de las cuatro o cinco que tendría que haber. Falta BCG, hepatitis, varicela, triple bacteriana, entre otras. Faltaron vacunas de gripe; ahora hay, pero tarde".

Respecto al PAMI, el ministro señaló que "vio reducido en 40% su presupuesto, achicaron salarios de médicos y el presupuesto general. El gasto de bolsillo de los jubilados subió 500%; uno de cada cuatro ya no puede acceder a medicamentos. Los hospitales públicos tienen muchísimos jubilados internados con PAMI".

En salud mental, Kreplak trazó un panorama igualmente alarmante: "El Estado nacional abandonó. Subieron 77% las internaciones, 134% las consultas ambulatorias, y hubo un aumento significativo de los suicidios: los homicidios dolosos sumaron 848, los accidentes 946 y los suicidios 1.835. Ese es el impacto real de la problemática de salud mental. El presupuesto de Nación para salud mental es de cero pesos: no financia medicamentos, ni tratamientos, ni residencias; quitaron los financiamientos de proyectos".

El ministro también se refirió al IOMA: "Tuvo que aumentar el nivel de prestaciones: un 40% más en medicamentos de alto costo y 26% más en la cantidad de prótesis que entregamos. El IOMA se sostiene con el aporte de los trabajadores de la provincia y los municipios. Los salarios cayeron tanto que la Provincia sostiene el déficit que los empleados municipales generan. Todo el sistema está en situación crítica".

Las medidas bonaerenses para cubrir el vacío nacional

Tras el fin del plan Remediar que impulsará la administración libertaria, la provincia anunció un nuevo impulso al programa Medicamentos Bonaerenses, que garantiza a la población la cobertura pública de remedios para el tratamiento de enfermedades prevalentes, con una inversión estimada en más de $26.000 millones, ante la reducción del 55% en la cantidad de remedios entregados a través de los botiquines de Remediar durante 2025. También el ministro Kreplak reclamó por la falta de vacunas que debe enviar la Nación.

Kreplak Kicillof El gobierno bonaerense convocó de manera oficial a la Marcha Federal por la salud pública.

Pero el accionar de la provincia no se limitó a ese anuncio. Según informó el gobierno bonaerense, desde 2024 invirtió más de $9.000 millones para ampliar la cobertura de medicamentos postrasplante a través de CUCAIBA, garantizando tratamientos ininterrumpidos a más de 2.100 pacientes. A eso se sumaron más de $12.000 millones destinados a la compra de reactivos para la detección de infecciones de transmisión sexual y VIH, medicación para infecciones oportunistas y preservativos, ante la falta de entrega por parte de la Nación.

En materia oncológica, la Provincia amplió el vademécum del Instituto Provincial del Cáncer con 10 nuevos principios activos, cubriendo el 97% de los requerimientos y reduciendo en un 52% las derivaciones externas, con una inversión adicional de $12.000 millones. Ante el cierre de los Centros de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo nacional, las delegaciones del Instituto Provincial del Cáncer y las Oficinas de Acceso y Derecho a la Salud absorbieron esas funciones, dando seguimiento caso por caso a la tramitación de medicación de alto precio.

La Provincia también debió hacerse cargo de la campaña de vacunación contra el dengue. Ante la ausencia de una estrategia nacional coordinada, desde octubre de 2024 la gobernación bonaerense financia y sostiene su propio plan: en una segunda etapa, iniciada este año, podrán vacunarse todas las personas de entre 15 y 59 años que residan en cualquier municipio de la Provincia, hayan tenido dengue previamente o no.

En el capítulo de derechos sexuales y reproductivos, el gobierno provincial realizó compras por $6.630 millones en métodos anticonceptivos para cumplir con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, $980 millones en medicación de modificación corporal para garantizar la Ley de Identidad de Género, y $1.182 millones en misoprostol para el acceso al aborto legal en 2025.

Además, se reforzó la línea 148 para brindar asistencia “ante el abandono del 0800 nacional”. Para el cumplimiento de la ley de atención durante el embarazo y la primera infancia, que según entienden en el gobierno bonaerense “tuvo un retroceso con el DNU 70/23”, se invirtieron $588 millones en medicamentos e insumos para complicaciones obstétricas y neonatales.

El Gobierno bonaerense también asumió junto a Mendoza la coordinación, implementación y financiamiento del proyecto de Historia de Salud Integrada (HSI), ante la inactividad del Estado nacional. Y sostuvo el programa de Becas Lanteri para investigación en salud, que ya financió a más de 900 becarios, en un contexto de baja en el financiamiento federal al sector.

La marcha del miércoles

Frente al deterioro del sistema sanitario, organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud realizarán este miércoles una Marcha Federal hacia el Ministerio de Salud nacional, en reclamo por los recortes impulsados por el Gobierno del presidente Milei.

En ese sentido, el exministro de Salud bonaerense Daniel Gollán advirtió en declaraciones a Radio Provincia que la movilización es "para concientizar sobre esta situación gravísima que estamos viviendo los argentinos a partir del abandono absoluto del Estado nacional de sus responsabilidades sobre el cuidado de la salud de la población".

Axel Kicillof El gobernador estuvo escoltado por su vice, Verónica Magario.

Y graficó: "Vivimos una situación dramática que se expresa en la vida cotidiana de quienes están en los centros de salud: diagnósticos de enfermedades que no se pueden prevenir porque no hay vacunas, patologías crónicas sin tratar, enfermedades respiratorias con menos recursos, oncológicas, y ni hablar de discapacidad y personas mayores con un PAMI con una deuda enorme con prestadores que van cortando todos los servicios".

Kicillof fue enfático al convocar: "El gobierno de la provincia va a estar presente y estará en la marcha de mañana para defender el derecho a la salud, que es de todos los argentinos, le guste o no a Milei, a sus ministros y a los austríacos. Nosotros vamos a seguir defendiendo con todo el derecho a la salud".

No obstante, según pudo saber Ámbito de fuentes del gobierno provincial, el gobernador no concurrirá personalmente a la movilización. Kicillof acompañará y convoca a la marcha, pero no estará presente en la columna que se dirigirá al ministerio.