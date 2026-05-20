Axel Kicillof creó el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento y nombró a un intendente al frente

El flamante organismo estará bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense. Buscará "consolidar a la provincia de Buenos Aires como un polo de innovación y desarrollo tecnológico a nivel nacional y continental".

Axel Kicillof anunció la creación del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) y designó al frente al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk , con el objetivo de "consolidar a la provincia de Buenos Aires como un polo de innovación y desarrollo tecnológico a nivel nacional y continental".

El flamante organismo funcionará bajo el ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Augusto Costa . Sujarchuk estará acompañado por Mariela Bembi , subsecretaria de Industria y PyMEs, y Federico Agüero , subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Desde la Provincia informaron que en los próximos días se hará oficial el resto de los integrantes, quienes serán designados entre representantes a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y a cada una de las cámaras, asociaciones empresariales y polos tecnológicos que nuclean al sector y otros actores vinculados a la Economía del Conocimiento.

A la par, aclararon que todos los miembros del Consejo se desempeñarán de manera “ad honorem”.

El objetivo del COPEC -informaron- será asesorar, articular y fortalecer este ecosistema mediante la generación de evidencia, diagnósticos e investigación. "También funcionará como un agente relevante para la promoción de políticas públicas que impulsen el desarrollo productivo y la inclusión laboral de calidad", señalaron en La Plata.

Entre sus metas estratégicas se destacan: consolidar la articulación entre los sectores público, privado, académico y científico-tecnológico, producir recomendaciones para el crecimiento de empresas, startups y clusters, relevar capacidades locales, fomentar la formación en habilidades digitales y la generación de empleo calificado, proveer información basada en datos a través de un Observatorio Provincial, apoyar la promoción de exportaciones y la participación de la provincia en misiones comerciales internacionales.

Asimismo, el COPEC contempla la conformación de diversas instancias de trabajo colaborativo y espacios territoriales de vinculación. En el marco de su eje de gobernanza, se prevé la creación de mesas sectoriales especializadas en áreas críticas como software, nano y biotecnología, inteligencia artificial (IA) y sector audiovisual.

Kicillof Intendentes Axel Kicillof recibió a 70 intendentes de la provincia de Buenos Aires.

Convocatoria a la Marcha Federal por la salud pública

Un día antes, Axel Kicillof recibió a 70 intendentes de distintos partidos en la Casa de Gobierno, con quienes trazó un duro balance por la situación sanitaria tanto en el distrito como a nivel nacional.

En ese marco, la administración bonaerense convocó de manera oficial a la Marcha Federal por salud pública que se desarrollará este miércoles desde el Ministerio de Salud de la Nación hasta la Plaza de Mayo.

"Esta es una reunión que tiene números de catástrofe sanitaria. Estamos hablando de la salud y la enfermedad, la vida y la muerte de millones de bonaerenses y argentinos, que se produjo no por una pandemia o un virus, sino por una situación económica descargada sobre la gente, los sectores medios y bajos. Son números muy graves", remarcó el mandatario.

La movilización se realizará en respuesta al recorte de $63 mil millones al sector oficializado por el Gobierno en la declaración administrativa 20/2026 dada a conocer días atrás.