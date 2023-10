La Libertad Cambia... hacia una filosofía muy interesante

Minutos después de cerrados los resultados de las elecciones el último domingo , Ámbito adelantó que habría que mirar con qué timming Mauricio Macri ordenaba el golpe de timón para sumar su apoyo a las huestes de Javier Milei y rellenarle los eventuales ministerios con tropa propia. Pasaron 24 horas y ocurrió. Pero el acople forzado no solo generó el estallido de Juntos por el Cambio y resquebrajó al propio PRO, sino que dispersó furia y enojos que revelaron otro fenómeno: nadie sabe perder con hidalguía. El instrumento para percutir fue Patricia Bullrich. La oposición y sus satélites mediáticos y políticos quedaron convertidos en un Guernica. Peor, la culpa la tienen los que ganaron y por traslación sus votantes. Eso es lo que se sugiere, sin pudor.

Si la política tuviese que adoptar un lenguaje claro debería sincerar su principal contradicción de base: si lo hago yo está bien; si lo hace el otro, está mal. Tan simple como complejo de erradicar por una tentación hacia la inmadurez y la pereza de confiar en que la sociedad no reclama coherencia. Analistas, encuestadores, periodistas, JxC y el propio Milei -por no ingresar a la cabeza del balotaje como todos preveían- quedaron en el pelotón de los que perdieron. ¿Cuál fue la reacción? Enojarse con el nuevo escenario, enojarse con los que lo critican, enojarse con lo que ya estaba mal (pero si servía no se mencionaba), enojarse con los neutrales y hasta pelearse innecesariamente con el idioma para explicar el giro copernicano.