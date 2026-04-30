Fuerte retroceso en libertad de prensa: la Argentina cayó 11 puestos en el ranking mundial

El país se ubica en el lugar 98, lejos del 87 que ocupaba anteriormente. El informe se dio a conocer en pleno conflicto entre Javier Milei y los periodistas.

Argentina registró una caída significativa en el ranking mundial de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) . En la edición 2026, el país se ubicó en el puesto 98 , lo que implicó un retroceso de 11 posiciones respecto al lugar 87 que había ocupado en 2025.

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El informe se publicó en un contexto de creciente conflicto entre el gobierno de Javier Milei y distintos sectores del periodismo. Según la organización con sede en París, “ las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei hacia los periodistas y los medios críticos son una constante desde su llegada al poder”.

A esa situación se sumaron, según el reporte, factores estructurales que profundizan el deterioro: la concentración mediática , la falta de transparencia en la propiedad de los medios y la precarización del trabajo periodístico .

El hecho se da en pleno conflicto entre Milei y los periodistas.

La difusión del ranking coincidió con una medida reciente del Ejecutivo que generó fuerte rechazo en el ámbito periodístico: la restricción del acceso a la prensa acreditada en Casa Rosada , decisión que fue justificada oficialmente por motivos de “seguridad nacional”.

Diversas entidades del sector cuestionaron esa determinación, al considerar que limita el ejercicio del periodismo y restringe el acceso a la información pública.

Un deterioro que también se refleja a nivel global

El informe de RSF no solo advirtió sobre la situación argentina, sino que trazó un panorama preocupante a escala mundial. La edición 2026 marcó el peor nivel de libertad de prensa en los últimos 25 años.

Más de la mitad de los países evaluados se encuentran actualmente en condiciones “difíciles” o “muy graves”, un contraste marcado con el escenario de 2002, cuando esos niveles eran excepcionales.

Entre las causas del deterioro global, la organización señaló la expansión de marcos legales restrictivos y el aumento de la criminalización del periodismo, incluso en democracias consolidadas.

El fenómeno político

El informe también reflejó retrocesos en países como Estados Unidos, donde los ataques políticos a los medios se volvieron más frecuentes en los últimos años.

En ese contexto, el dato sobre Argentina no se interpretó únicamente como una variación estadística, sino como parte de una tendencia más amplia en la que la relación entre poder político y prensa atraviesa un momento de tensión creciente, tanto a nivel local como internacional.