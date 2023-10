Líderes iraníes “sorprendidos” por ataque

Washington. - Estados Unidos ha recopilado información de inteligencia que muestra que los líderes iraníes quedaron sorprendidos por los ataques sin precedentes contra Israel del grupo islamista palestino Hamás, reportó ayer el New York Times, citando a funcionarios estadounidenses. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos no tenía confirmación de un vínculo iraní con el ataque.