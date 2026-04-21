La Justicia de Francia citó a Elon Musk por denuncias sobre abuso infantil y deepfakes en X

Los investigadores analizan una serie de irregularidades en la red social de la que es dueño. Una de las grandes problemáticas se vincula al funcionamiento de Grok, la IA de la plataforma.

El empresario Elon Musk fue citado a comparecer en París en el marco de una investigación judicial que analiza presuntas irregularidades en la red social X , incluyendo la difusión de material de abuso sexual infantil y contenidos generados mediante inteligencia artificial .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La convocatoria, realizada por la fiscalía de la capital francesa , también alcanza a Linda Yaccarino , exdirectora ejecutiva de la red social, quienes deberán presentarse a “entrevistas voluntarias” junto con otros empleados que serán escuchados como testigos durante la semana.

El caso se originó a comienzos de 2025 y tomó impulso tras un allanamiento en las oficinas de la empresa en Francia. Las autoridades ampliaron la investigación luego de detectar posibles fallas en los sistemas automatizados de la plataforma, especialmente vinculadas al funcionamiento de Grok , el chatbot desarrollado por la compañía de inteligencia artificial de Musk.

Según los fiscales, el sistema generó contenidos problemáticos , entre ellos imágenes sexuales manipuladas sin consentimiento y publicaciones que replicaron discursos negacionistas, lo que en Francia constituye un delito.

Grok es uno de los causantes de la polémica.

“Estas entrevistas voluntarias con los ejecutivos tienen como objetivo permitirles exponer su posición respecto de los hechos y, en su caso, las medidas de cumplimiento que planean implementar”, indicaron desde la fiscalía.

Los delitos que investiga la Justicia de Francia

La investigación contempla posibles cargos graves, como complicidad en la difusión de material pornográfico de menores, generación de deepfakes sexualmente explícitos, negación de crímenes contra la humanidad y manipulación de sistemas automatizados de datos en el marco de una organización.

El caso se amplió luego de que Grok produjera contenido que relativizaba el uso de cámaras de gas en el Holocausto. Posteriormente, el propio sistema corrigió esa respuesta y reconoció el error.

Además del contenido en sí, los investigadores franceses evalúan una hipótesis más amplia: que la controversia generada por estos episodios pudo haber sido utilizada para influir en el valor de las vinculadas a Musk, en particular xAI y X, de cara a futuros movimientos financieros.

En ese contexto, la fiscalía notificó a organismos estadounidenses como el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), aunque según trascendió, Estados Unidos rechazó colaborar con la investigación al considerar que podría tratarse de una intervención indebida sobre una empresa norteamericana.

elon musk X.jpg Elon Musk es señalado por el funcionamiento de su red social X. Archivo

El problema de las plataformas digitales y la IA

El caso de X se suma a una serie de investigaciones recientes en Francia sobre el rol de las plataformas digitales en la difusión de contenidos ilegales.

En los últimos años, la justicia francesa avanzó contra servicios de mensajería y redes sociales por presuntos delitos vinculados al abuso infantil, la desinformación y la promoción de conductas de riesgo.

La citación a Elon Musk se inscribe en ese contexto de mayor regulación y control, donde las autoridades buscan establecer responsabilidades claras sobre el funcionamiento de los algoritmos y los contenidos que circulan en estas plataformas.

Por el momento, no se confirmó si el empresario o Linda Yaccarino asistirán personalmente a las entrevistas, aunque la fiscalía aclaró que la investigación continuará independientemente de su presencia.