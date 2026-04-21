Irán prevé importantes pérdidas económicas como consecuencia de la guerra con EEUU e Israel

Muchos iraníes se vieron obligados a reducir sus consumos a gastos esenciales. A la par, el impacto va mucho más allá de las instalaciones alcanzadas por los ataques y llega a diversas industrias.

El impacto va mucho más allá de las fábricas cerradas tras ser alcanzadas por los ataques aéreos, ya que también afecta a otros fabricantes, minoristas, empresas de importación y exportación, junto al sector digital.

Irán prevé importantes pérdidas económicas derivadas de la guerra con EEUU e Israel , luego de verse afectado por una oleada masiva de despidos, tanto directos como indirectos, como consecuencia del conflicto. Diversos sectores comerciales vieron reducidos su número de consumidores, que optaron por gastos esenciales, a la par de industrias minoristas y servicios.

El viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Gholamhossein Mohammadi, declaró hace dos días que dos millones de personas habían perdido sus empleos a causa de la guerra, en cita a BBC. Los despidos masivos son uno de los temas más comentados entre los iraníes en las redes sociales, mientras los empleadores y los funcionarios gubernamentales lo denominan eufemísticamente "equilibrio de la plantilla".

El impacto va mucho más allá de las fábricas cerradas tras ser alcanzadas por los ataques aéreos, ya que también afecta a otros fabricantes, minoristas, empresas de importación y exportación, junto al sector digital.

La guerra también tuvo un impacto negativo en el gasto de los consumidores, ya que se percibieron reducciones a lo esencial, lo que disminuyó la demanda en sectores como el turismo, los restaurantes y los comercios minoristas distintos a los de alimentación. La decisión de las autoridades iraníes de imponer un bloqueo de internet desde que estalló la guerra también afectó a los sectores tecnológico y digital de Irán, que gozaban de relativa prosperidad.

Según las autoridades, la decisión de cortar el acceso a internet se tomó por motivos de seguridad, sugiriendo que busca prevenir la vigilancia, el espionaje y los ciberataques. Una medida similar fue tomada durante la brutal represión de las protestas a principios de este año, con el objetivo de restringir la capacidad de los manifestantes para organizarse y acceder a la información.

La guerra también tuvo un impacto negativo en el gasto de los consumidores, ya que se percibieron reducciones a lo esencial.

En enero, el ministro iraní de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Sattar Hashemi, afirmó que cada día de interrupción del servicio de internet le costaba a la economía al menos U$S 35 millones. Desde esos cálculos, los 52 días de interrupción del servicio de internet desde el inicio de la guerra le costó a la economía iraní más de U$S1.800 millones.

El apagón afectó especialmente a las mujeres que trabajan, ya que datos oficiales indicaron que solo una de cada nueve en edad laboral tenía empleo y cientos de miles dependían de plataformas como Instagram para conectar con sus clientes y vender productos.

Irán y EEUU se acercan al final de la tregua con un recrudecimiento de la tensión en el estrecho de Ormuz

La incertidumbre reina este lunes sobre la eventual reanudación de negociaciones entre Irán y EEUU en Pakistán, cuando faltan menos de dos días para el final del alto el fuego. La situación volvió a complicarse por el anuncio, el domingo, de la incautación por parte de la Marina estadounidense de un carguero iraní, el Touska, en el golfo de Omán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el envío a Islamabad de una delegación liderada por su vice, J.D. Vance, con el fin de intentar relanzar estas conversaciones de paz, pero el régimen iraní ha expresado sus reservas.

Al anunciar esta nueva ronda en Pakistán, Trump afirmó en Truth Social que ofrecía a Teherán un "acuerdo razonable" y que, en caso de rechazo, "EEUU destruiría todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán".

El objetivo es poner fin de manera duradera a la guerra, lanzada el 28 de febrero por ataques coordinados entre Israel y EEUU, y que se ha extendido por Medio Oriente dejando más de 3.300 muertos, principalmente en Irán y el Líbano, y sacudido profundamente la economía mundial.

"No tenemos ningún plan para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto", declaró el vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, que puso en duda la "seriedad" de la Casa Blanca en el proceso diplomático. Varios medios iraníes señalaban que un levantamiento del bloqueo naval estadounidense constituiría una condición previa para estas conversaciones.