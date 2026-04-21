Por qué es importante saludar a tu mascota antes de irte de tu casa, según expertos

Especialistas explican cómo un gesto simple puede influir en la conducta y el estado emocional de perros y gatos.

Para muchas personas, salir de casa implica una rutina automática: agarrar las llaves, mirar el celular y cerrar la puerta. En ese apuro, hay un detalle que suele pasar desapercibido, que es el vínculo con la mascota en ese momento previo a la salida . Sin embargo, distintos especialistas en comportamiento animal sostienen que ese instante no es menor.

Perros y gatos desarrollan hábitos muy marcados en torno a sus dueños. Detectan señales, anticipan movimientos y reaccionan frente a cambios en la rutina diaria. En ese contexto, el momento de la despedida puede influir en cómo atraviesan la ausencia. No es solo una cuestión afectiva , también tiene impacto en su conducta.

Aunque no existe una única forma correcta de hacerlo, sí hay consenso en que ciertos gestos ayudan a reducir el estrés. Un saludo breve, sin exageraciones, puede marcar la diferencia.

Desde la mirada de la etología, los animales domésticos construyen rutinas que les dan previsibilidad. Cuando una persona se va sin previo aviso o cambia constantemente su forma de salir, puede generar confusión. La falta de señales claras es uno de los factores que contribuyen a la ansiedad por separación, especialmente en perros.

Saludar antes de irse funciona como una señal de cierre. Es una forma de indicar que el dueño se ausenta, pero que la situación es normal. Esto ayuda a que el animal no entre en un estado de alerta innecesario. Algunos comportamientos típicos de estrés suelen estar relacionados con esa incertidumbre.

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Ahora bien, también hay matices. Un saludo demasiado efusivo puede generar el efecto contrario. Si cada salida se convierte en un momento cargado de emoción, el animal puede interpretar que algo fuera de lo común está ocurriendo. Por eso, muchos especialistas recomiendan una despedida tranquila y breve, sin reforzar la ansiedad.

En gatos, el impacto puede ser más sutil, pero también existe. Aunque suelen ser más independientes, registran los cambios en el entorno y pueden modificar su comportamiento si perciben inestabilidad en la rutina.

Hábitos recomendados para el bienestar de tu mascota

Además de la despedida, hay otras prácticas que ayudan a mejorar el bienestar general de perros y gatos cuando quedan solos en casa. Una de las más mencionadas es mantener horarios regulares. La previsibilidad en la rutina diaria reduce el estrés y facilita la adaptación a los momentos de soledad.

perro y gato.jpg Freepik.

También se sugiere dejar elementos que resulten familiares, como juguetes o mantas con olor del dueño. Estos objetos funcionan como referencias y pueden generar un efecto calmante. En algunos casos, incluso se recomienda dejar la radio o la televisión encendida para evitar el silencio absoluto, que puede resultar incómodo para ciertos animales.

Otro punto clave es el ejercicio. Un perro que sale a pasear y libera energía antes de quedarse solo tiene más probabilidades de descansar durante la ausencia del dueño. El gasto físico y mental previo es un factor que influye directamente en su comportamiento posterior.