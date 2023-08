Massa: desafío de ser el más votado y superar ausentismo

De acuerdo a estudios de opinión pública de UP, los indecisos perciben las PASO como una elección presidencial. En este camino, la polarización que necesitan debe ser entre presidenciables, es decir entre Sergio Massa contra Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei por su lado.

En el sprint final de la campaña, desde el comando electoral consideran que los votantes buscan "autoridad y firmeza" como atributos claves del próximo presidente, y según expresan, el actual ministro de Economía cuenta con ellos. "Son dos valores que se reconocen en Sergio. Hay un Presidente, pero es para todos", expresan. A pesar de eso, ven un panorama con grises y sombras, con condiciones favorables para el campo opositor, pero con el elector votando por practicidad: "No me gusta, pero me conviene", es la lógica esperada.

Desde UP creen además que se trata de una elección dinámica en la que cualquier intervención cambia el curso de los acontecimientos, por lo que se juegan a apuntar a todos los públicos, lugares y segmentos con todos los lenguajes, estéticas y formatos posibles. En contrapartida a la estrategia oficialista, la campaña opositora cobró fuerza en los últimos días con la intervención del exmandatario Mauricio Macri muy presente en la recta final.

"Lo normal es que, si las cosas van bien, no hace falta llamar a papá (Mauricio) Macri para que salga a hablar", ironizan en el oficialismo, desde donde consideran además que Juntos por el Cambio no logró capitalizar el descontento con el Gobierno por la encarnizada interna.

Pese al panorama, en el búnker de Unión por la Patria se entusiasman por los resultados de los últimos estudios de opinión pública que, según detallan, ven en Massa a un potencial mandatario con "firmeza y diálogo", mientras que perciben en Patricia Bullrich y Javier Milei referentes con "firmeza, pero sin diálogo" y en Larreta "diálogo, pero sin firmeza".

El principal desafío es revertir un escenario de ausentismo, sumado a un voto en blanco o nulo, que se observó en los 18 comicios provinciales llevados a cabo en lo que va del año y en los que más de cinco millones de personas se ausentaron de la cita electoral. "Estamos en un mal momento en lo económico y social, pero un valor que podemos rescatar después de 40 años de democracia es que en Argentina se vota", aseguró días atrás Alberto Dalla Vía.