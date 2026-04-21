Rory Mcllroy, está a "un golpe" de ser el jugador de golf mejor pago de la historia del PGA

El norirlandés se postula a liderar la clasificación de jugadores que más dinero han ganado en el circuito profesional de golf. El ganador del Masters de Augusta en 2025 y 2026 está cerca de superar a Tiger Woods, en un momento en que el estadounidense se mantiene lejos de la competición

El norirlandés Rory McIlroy, ganador del Masters de Augusta por segundo año consecutivo, está cerca de superar a Tiger Wood y convertirse en el golfista que más prize money embolsó en la historia del PGA.

Rory McIlroy se convertirá próximamente en el golfista más premiado en lo que a prize money se refiere de la historia del PGA . De lograrlo, el norirlandés, recién coronado como campeón del Masters de Augusta por segunda vez consecutiva, destronaría a Tiger Woods, quien se mantendrá alejado de los campos por un tiempo debido a problemas personales.

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De acuerdo a los datos proporcionados por el circuito PGA, Mcllroy lleva ganado u$s 114,700.000 por méritos deportivos desde su debut como profesional en el año 2007.

Al norirlandés lo separan apenas u$s6.300.000 de los u$s 121.000.000 que embolsó Woods en sus tres décadas de carrera deportiva en el PGA.

Este 2026 representará para McIlroy el año del sorpasso, ya que Tiger Woods es poco probable que vuelva al campo de golf en un futuro cercano con garantías de competir al más alto nivel.

Son varios los factores que mantienen al californiano fuera del golf. El primero tiene que ver con su estado personal: en los últimos días ha atravesado situaciones complicadas, por lo que ha decidido priorizar su salud y su vida fuera del golf antes que competir en un torneo de máxima exigencia.

La otra razón es física. Woods ha venido arrastrando problemas crónicos en la espalda, consecuencia de múltiples cirugías a lo largo de su carrera. Estas molestias han afectado su rendimiento, especialmente en el golpeo, que ya no es tan efectivo como antes. Por ello, ha optado por tomarse un descanso.

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De hecho, Tiger Woods no ha podido disputar torneos con regularidad desde 2024 debido a estas lesiones.

El estadounidense ha ganado sólo u$s 211.600 desde la pandemia, mientras que Rory McIlroy facturó por resultados deportivos u$s 17.000.000 en 2025, cifra récord en su carrera.

Scottie Scheffler también va a la caza de Tiger Woods

El estadounidense Scottie Scheffler, se ubica actualmente en la tercera posición como consecuencia que sumó una gran cantidad de premios económicos en los últimos torneos en los que participó.

El golfista de Nueva Jersey es el que más dinero embolsó en una temporada, siendo el único en romper la barrera de los u$s 20.000.000 anuales. Esta cifra logró ganarla en 2023 pero, sin embargo, no se conformó.

La temporada pasada sumó premios por u$s 27.600.000 y en 2024 le fue aún mejor, con u$s 29.200.000.

Scheffler es el tercero en el podio, con una cifra total de u$s 105,700.000 y se encuentra a u$s 15.300.000 del registro de Woods.

La tendencia indica que seguramente Schleffer supere a Woods y que, incluso, también vaya por el líder del prize money Rory McIlroe.

De lograr superar a Woods, primero, y al norirlandés después, Scottie Scheffler, pasaría a mandar en los dos ranking: como Nª 1 del mundo y como el golfista mejor pago de la historia.

Sin embargo, habrá que esperar los acontecimientos. El tiempo y los desempeños deportivos de Rory McIlroy y Scottie Scheffler lo dirán.

Jugadores mejor pagos de la historia del PGA Tour (en dólares)

Tiger Woods u$s 121.000.000

Rory McIlroy u$s 114.700.000

Scottie Scheffler u$s 105.700.000

Phil Mickelson u$s 96.700.000

Justin Rose u$s 77.000.000

Dustin Johnson u$s 75.800.000

Adam Scott u$s 71.700.000

Jim Furyk u$s 71.500.000

Justin Thomas u$s 71.500.000

Vijay Singh u$s 71.300.000

Jordan Spieth u$s 67.800.000

Jason Day u$s 66.500.000

Xander Schauffele u$s 65.900.000

Hideki Matsuyama u$s 64.900.000

Matt Kuchar u$s 61.600.000

Patrick Cantlay u$s 59.200.000

Keegan Bradley u$s 56.600.000

Rickie Fowler u$s 55.400.000

Sergio García u$s 55.100.000

Jon Rahm u$s 53.600.000

Fuente: PGA Tour