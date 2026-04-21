La nueva joya campeón con el Real Madrid que es seguido por la Selección argentina + Seguir en









Con apenas 18 años, el mediocampista fue campeón de la UEFA Youth League como capitán y ya aparece en el radar de la Albiceleste.

Diez, levantando la copa junto a sus compañeros del Real Madrid

El nombre de Carlos Diez comenzó a ganar protagonismo tras su consagración con el Real Madrid en la UEFA Youth League. A sus 18 años —cumplirá 19 el 17 de mayo— el mediocampista ofensivo no solo levantó el trofeo como capitán, sino que también fue clave en la final frente a Brujas, donde convirtió su penal en la definición.

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Nacido en España en 2007, pero con padre argentino, Diez encarna el perfil de futbolista con doble nacionalidad que puede elegir selección. Esta condición lo pone bajo la órbita tanto de España como de Argentina, que sigue de cerca su evolución.

Un talento del Real Madrid que ya aparece en el radar argentino Dentro del campo, Diez se destaca como un volante creativo, con capacidad para generar juego, moverse entre líneas y asumir responsabilidades. Su liderazgo quedó en evidencia con la cinta de capitán en el Juvenil A, además de números sobresalientes: participó en 37 goles, con 21 tantos y 16 asistencias en la temporada.

diez-real-v Dentro del campo, Diez se destaca como un volante creativo, con capacidad para generar juego, moverse entre líneas y asumir responsabilidades. Su rendimiento también le permitió dar el salto y sumar sus primeros minutos en categorías superiores del club. Mientras tanto, en Argentina ya lo siguen de cerca: el Sub 20 que dirige Diego Placente podría convocarlo en el corto plazo, y no se descarta que más adelante sea considerado por la selección mayor conducida por Lionel Scaloni.

Con pasado reciente bajo la conducción de Álvaro Arbeloa en inferiores y comparaciones con jóvenes como Nico Paz, su proyección crece. Su historia también se inscribe en una tradición marcada por figuras argentinas en el club, como Alfredo Di Stéfano, Fernando Redondo o Ángel Di María.

Por ahora, su presente está en la cantera madridista, pero su futuro podría estar ligado a la Albiceleste.