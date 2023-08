Moyano busca cerrar esta semana la paritaria de Camioneros

Los Moyano consiguieron un primer triunfo en la conversación con Fadeeac, Faetyl y Catac al convalidar el fin por anticipado de la paritaria del año pasado, con vigor en los papeles hasta octubre. Cualquiera sea el arreglo de aumento salarial tendrá carácter retroactivo al 1 de agosto, confirmaron en el gremio. A cambio, los empresarios demandaron poner en el acta final una garantía de que una eventual suma fija salarial ordenada por el Gobierno no tendrá efecto sobre las escalas de los choferes. Ayer en una entrevista Pablo Moyano devolvió gentilezas: dijo que esa medida reclamada a Sergio Massa deberá tener efecto sobre los trabajadores con sueldos más bajos y no para los representados por los sindicatos con mayor poder de negociación.

El cuarto intermedio pedido ayer por Camioneros hasta el viernes ante el Ministerio de Trabajo para facilitar las conversaciones en privado no es novedoso. En la última década la casi totalidad de acuerdos salariales son cerrados en persona por Hugo Moyano con los presidentes de Fadeeac, Faetyl y Catac, incluso los últimos de ellos sin la presencia de Pablo, su lugarteniente y cosecretario general de la CGT. Es que la dinámica de negociaciones no estuvo ajena al distanciamiento entre padre e hijo fundada, sobre todo, en la preeminencia de la figura de Liliana Zulet, esposa de Hugo, en todos los emprendimientos relacionados con el sindicato, en particular la obra social que gerencia una empresa que controla la primera dama del gremio.