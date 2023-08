Aníbal Fernández y Pablo Moyano coinciden: "Hay que ir a buscar los votos de todos"

"No hay nada que revertir. Estamos en los tres tercios. Hay que llegar al final, dar la pelea y ver cuál es la respuesta del electorado", agregó.

El funcionario sostuvo que "no hay una estrategia de confrontar" con el otro candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y al ser consultado sobre si habría que sumar al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para ampliar el electorado, Fernández sostuvo que "eso lo decidirá Sergio en su campaña".

"Hay que decir orgulloso lo que hizo y preocupado si no llegó con todo lo que se necesita. Fue una buena gestión. No logramos dar vuelta la inflación, pero no me olvido de dónde arrancamos", puntualizó.

Finalmente, Fernández analizó que "se cometió un error de no haber explicado la barrabasada que encontró el presidente Alberto Fernández después del Gobierno de Mauricio Macri".

Pablo Moyano pidió una "militancia más activa con los dirigentes para ganar las elecciones"

El cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, reiteró hoy su "preocupación ante la falta de movilización" de las organizaciones políticas, gremiales y sociales para respaldar la formula peronista que encabezan el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y reclamó a las máximas autoridades partidarias que "bajen línea con presencia en los barrios ante el avance de la derecha que, con sus propuestas, vienen a sacarnos todos nuestros derechos".

"La verdad es que estoy preocupado con lo que ha ocurrido en los últimos días, con la aparición de este personaje de la derecha que hasta parecía pintoresco uno o dos años atrás, y que lo fueron construyendo a través de los medios de prensa", dijo Moyano en referencia al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

En ese sentido, en declaraciones a Radio 10, el dirigente del Sindicato de los Camioneros remarcó: "Lo que yo veo también es que después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con los números en la mano, algunos resultados han llamado la atención en algunas provincias, en algunos distritos, cómo los candidatos locales sacaban más votos que nuestro candidato a presidente, Sergio Massa".

Ante una consulta, el dirigente cegetista consideró que "hace falta militancia activa, que las altas autoridades partidarias acompañen para ganar en todo el país las próximas elecciones".

"Veo que todavía hay una inacción, no sé qué están esperando los dirigentes, las más altas autoridades del PJ nacional, el PJ de la provincia de Buenos Aires, los distintos sectores de Unión por la Patria, para hacer lo que tenemos que hacer en forma urgente, que es ir a buscar a aquellos argentinos que no fueron a votar", dijo.

Y agregó: "Millones que no fueron a votar. Hoy, la vicepresidente (Cristina Fernández de Kirchner), no habla, el presidente (Alberto Fernández) no habla, los gobernadores muy poco, casi nada. Esto me llama mucho la atención".