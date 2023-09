Netflix vuelve a apostar fuerte para mantener su predominio

Otro film visto en Venecia, “El conde” del chileno Pablo Larraín, donde se describe al dictador Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años, ya está en su pantalla después de haber pasado sólo una semana por los cines, pero también hay otros títulos que incorporará en las próximas semanas o meses, algunos ya programados y anunciados, y otros recientemente adquiridos.

Entre estos últimos figura “La Reina de la montaña: las cumbres de Lhakpa Sherpa”, también comprado en Toronto, un documental sobre la primera mujer nepalí que hizo cumbre y sobrevivió al Everest. La película muestra cómo ese logro no supuso para ella el mismo beneficio económico que para otros alpinistas. “La mujer de la hora” (“The Woman of The Hour”) es otro de los títulos, que marca el debut como directora de Anna Kendrick, un thriller de época que cuenta la historia verídica de Rodney Alcala, un asesino serial que fue ejecutado por sus crímenes, que apareció en 1978 en un episodio del concurso de televisión de los años 70 “The Dating Game”, algo así como “Yo me quiero casar, ¿y usted?”. Kendrick, la directora, interpreta también a la mujer que formó pareja con él en ese programa.



“El asesino” (“The Killer”), formó parte de la competencia oficial en Venecia, y también integrará la grilla de Netflix. Su director es David Fincher (realizador, entre otras, de “El club de la pelea” y “Seven”).

Está protagonizado por Michael Fassbender en el papel de un asesino a sueldo que sufre una crisis psicológica, y también actúan Tilda Swinton, Charles Parnell y Arliss Howard. “Maestro”, de Bradley Cooper y también protagonizada por él, ya había sido anunciada y es uno de los títulos más esperados de la temporada.

Se trata de una biopic del gran director de orquesta y compositor Leonard “Lenny” Bernstein, que también fue estrenado mundialmente en Venecia.

“Sicario”, o “Hit Man”, el film por el que Netflix pagó royalties record, muestra a Powell en el papel de Gary Johnson, un profesor que se convierte en un misterioso pistolero a sueldo.

Suelen contratarlo para acabar con esposas infieles o jefes abusivos, ya que trabaja para la policía. Pero, en un momento determinado, rompe el protocolo para ayudar a una mujer desesperada (Adria Arjona) que intenta huir de un marido maltratador, y él cae en lo que siempre había evitado, involucrarse personalmente con uno de sus clientes.

La película vuelve a reuinir a Linklater y Powell, que trabajaron juntos en “Todos queremos algo” y en el drama animado de ciencia ficción, también de Netflix “Apollo 10 1/2”. Además de dirigir, Linklater adaptó el guión con Powell a partir de un artículo de Skip Hollandsworth publicado en “Texas Monthly”. Netflix espera que la película se proyecte en los cines antes de subirla a su servicio de streaming.

“Hit Man” ha sido bien recibida por la crítica. Variety la definió como una “comedia negra, romántica, filosófica, de suspenso, sobre el agente encubierto más inverosímil del mundo”. Elogió la interpretación de Powell, diciendo que tiene “un aire de protagonista poco convencional”.