La serie que todos están viendo en Netflix: cómo es la nueva temporada de la producción furor

Después del trágico e inesperado final de la primera temporada, la ficción furor en la plataforma explorará las nuevas aventuras de este grupo de amigos.

Netflix vuelve a apostar fuerte por una producción propia, que llega con una nueva temporada tras dejar una buena recepción con su primera aparición en la plataforma. La respuesta del público la convirtió en una de las series más vistas dentro del catálogo , y su continuidad fue celebrada por los fanáticos.

Lo más llamativo de la obra es la cantidad de géneros e historias que puede contar en un puñado de capítulos . Sin seguir una sola línea, apuesta por momentos de romance, drama y un fuerte sentido de la amistad, pilares que la posicionaron como una de las favoritas de la audiencia.

La serie dejó a todos impactados con el final de su primera temporada.

El final de temporada dejó a muchos con la boca abierta , ya que allí se produce el hecho trágico que marcará el destino del grupo de amigos. Tras discutir con su novia Ginny, Nick, interpretado por Steve Carell, busca compensar esa pelea con un regalo.

Lamentablemente para los personajes de la obra y para el público, él muere en un accidente de auto. Lo que no sabía, y se revela en el cierre, es que su pareja estaba embarazada, lo que deja una situación tan triste como abierta de cara a la segunda entrega.

Pese a este hecho trágico, el grupo de amigos mantiene su tradición de siempre: viajar juntos en cada estación. Esta vez no recorrerán Estados Unidos como acostumbraban, sino que se trasladarán a Europa. La ausencia de Nick será uno de los ejes de la trama, aunque también se explorarán otros cabos sueltos de la primera parte, como los altibajos en el matrimonio de Jack y Kate.

Netflix: tráiler de la segunda temporada Las cuatro estaciones

Embed - Las cuatro estaciones | Tráiler oficial de la temporada 2 | Netflix

Netflix: elenco de Las cuatro estaciones