Las ficciones extranjeras se vuelven cada vez más exitosas dentro de las plataformas de streaming y suman mucha audiencia en América Latina. En esa categoría aparece una serie sudafricana cuya trama mezcla tensión sexual con misterio en apenas siete episodios en su primera entrega, lo que la hizo escalar posiciones dentro del ranking de las más vistas de Netflix.
La serie de Netflix que combina erotismo, suspenso y giros inesperados y está basada en una historia real
Una producción sudafricana ya atrapó al público de la plataforma con secretos, traiciones y un crimen impactante.
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La historia gira alrededor de una profesora universitaria atrapada en una crisis personal, pero un viaje de fin de semana y una relación inesperada modifican su vida hasta empujarla hacia una trama criminal. En 2026, la ficción volvió a captar atención gracias al estreno de su tercera temporada, la cual profundiza el costado psicológico de los personajes.
De qué trata Seducción fatal
"Seducción fatal" es un thriller psicológico, combinado con drama policial y romance que sigue a Nandi, una profesora casada que atraviesa un momento emocional muy complicado después de sufrir un aborto espontáneo y descubrir infidelidades por parte de su esposo.
Durante una escapada necesaria junto a su amiga Brenda, conoce a Jacob, un hombre mucho más joven con quien inicia una aventura impulsiva, sin saber que eso se está por convertir en una situación peligrosa. A partir de ese encuentro aparecen asesinatos, engaños familiares y una cadena de situaciones que alteran la vida de todos los involucrados.
La ficción retoma elementos de la misma historia que inspiró a "Oscuro deseo", el éxito mexicano estrenado en 2020. En aquella producción, la protagonista también iniciaba una relación con un joven durante un viaje y terminaba atrapada dentro de una trama de obsesión, mentiras y violencia.
La versión sudafricana incorpora una estética distinta y apuesta por un tono más profundo. La primera temporada cuenta con 7 capítulos, aunque la historia continuó con nuevas entregas. En 2026 llegó la tercera temporada, que propone un salto temporal de tres años respecto de los hechos anteriores.
Netflix: tráiler de Seducción fatal
Netflix: elenco de Seducción fatal
- Kgomotso Christopher
- Prince Grootboom
- Nat Ramabulana
- Thapelo Mokoena
- Lunathi Mampofu
- Ngele Ramulondi
- Warren Masemola
- Nqobile Khumalo
- Xolile Tshabalala
- Tina Redman
- Daanyaal Ally